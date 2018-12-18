《先熱情的打掃吧》金裕貞今晚接下「一日秘書」緊跟尹鈞相，換上粉紅套裝超迷人～！
韓劇 2018年12月18日 星期二11:25 MiJimin
【ep.8最新預告】尹鈞相要加油啊～！原本沒有存在感的男二宋再臨，已經造成極大的威脅了～～～！（內文談及劇情，重點是可愛的粉紅裕貞❤）
在昨晚JTBC《先熱情的打掃吧》所播出的第七集中，在權秘書（裕善 飾）的幫助下，張善傑（尹鈞相 飾）除了明白自己的心意外，還決定要向吉五雪（金裕貞 飾）表白心意，勇敢踏出那艱難的一步。
但卻恰巧撞見了崔君（宋再臨 飾）與吉五雪在一起的畫面，是的！崔君抓緊了時機，向吉五雪表白自己的心意，表示她就是自己一直想守護的女人，天啊～～～尹鈞相慢了一步，OMG…。
不過，在最新的預告中，權秘書又追加了一個完美助攻，讓吉五雪來當張善傑的一日秘書，換上粉紅色的一整套西裝，吉五雪看起來可愛又俏麗啊～！
跟在張善傑身邊，吉五雪似乎又更靠近、更了解他，而在人群中的張善傑感到相當不適，吉五雪則製造出了兩人空間，讓張善傑靠著自己，看來今晚兩人的感情又會急速升溫啦～！好期待…>///<
▼今晚播出的第八集預告：
（截圖自：JTBC drama）
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