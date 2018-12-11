[EP3有片]李敏镐8 Letters吃吃吃不停 男神独特的吃饭方式是？
明星 2018年12月11日 星期二09:30 Erin
又到了每月10日8 Letters跟大家见面的日子了，这一回合李敏镐的第三封信真的要让大家看见从没见过的吃货敏镐。一边吃东西还能一边放电的男神不多，李敏镐原来就是其中之一，还有独特的吃饭方式喔！
影片一开始就看见李敏镐开心地跳进车里的副驾驶座，PD问他要去哪里这么开心？原来他说画报拍摄结束了要去吃饭呀！接著剪辑了许多李敏镐在吃饭的镜头，光是看著他大啖美食的样子大家肚子都饿了起来~没错！这一集要让大家看的就是吃货敏镐！
吃饭前李敏镐也会照顾到全桌的工作人员，率先分配碗盘给大家，接下来立即开吃，变身吃货的他，即使全桌人聊天聊得相当愉快音量也不小，丝毫不受影响地继续吃著自己爱吃的肉，吃了一段落擦了下嘴，以为他已经吃饱，没想到李敏镐再度拿起筷子继续进攻，一口肉配一口饭，有著自己独特的吃货节奏。
接著是李敏镐在化妆间准备吃下丰富菜色的便当，发现机器继续拍摄中，还刻意向镜头喊话说：“你不准吃喔！一个镜头都别落下，认真拍！”李敏镐曾在某次见面会上公开自己最爱的韩国料理是泡菜锅，这次的美味便当也没忘了准备这一道，一口泡菜汤一口饭，此时也发现了男神特殊的吃饭法！李敏镐会先把饭用筷子聚集成握寿司样子的团状，才夹起来一口吃下~
接著就是男神到处吃吃吃! 全是点心饼干冰淇淋~~~
最后在画报拍摄结束后，李敏镐被问到他接下来要做什么呢？他说其实工作完毕后大多不会有什么特别的计画或行程，只会想到吃！吃东西是他认为最有趣味的事情之一，看来敏镐也是位美食主义者，希望他能继续吃到自己喜欢，吃到美味的食物，以现在这样健康的样子继续陪在粉丝们身边唷！
图片：8 Letters EP3 “Fun with U”截图
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