[EP3有片]李敏鎬8 Letters吃吃吃不停 男神獨特的吃飯方式是？
明星 2018年12月11日 星期二09:30 Erin
又到了每月10日8 Letters跟大家見面的日子了，這一回合李敏鎬的第三封信真的要讓大家看見從沒見過的吃貨敏鎬。一邊吃東西還能一邊放電的男神不多，李敏鎬原來就是其中之一，還有獨特的吃飯方式喔！
影片一開始就看見李敏鎬開心地跳進車裡的副駕駛座，PD問他要去哪裡這麼開心？原來他說畫報拍攝結束了要去吃飯呀！接著剪輯了許多李敏鎬在吃飯的鏡頭，光是看著他大啖美食的樣子大家肚子都餓了起來~沒錯！這一集要讓大家看的就是吃貨敏鎬！
吃飯前李敏鎬也會照顧到全桌的工作人員，率先分配碗盤給大家，接下來立即開吃，變身吃貨的他，即使全桌人聊天聊得相當愉快音量也不小，絲毫不受影響地繼續吃著自己愛吃的肉，吃了一段落擦了下嘴，以為他已經吃飽，沒想到李敏鎬再度拿起筷子繼續進攻，一口肉配一口飯，有著自己獨特的吃貨節奏。
接著是李敏鎬在化妝間準備吃下豐富菜色的便當，發現機器繼續拍攝中，還刻意向鏡頭喊話說：“你不准吃喔！一個鏡頭都別落下，認真拍！”李敏鎬曾在某次見面會上公開自己最愛的韓國料理是泡菜鍋，這次的美味便當也沒忘了準備這一道，一口泡菜湯一口飯，此時也發現了男神特殊的吃飯法！李敏鎬會先把飯用筷子聚集成握壽司樣子的團狀，才夾起來一口吃下~
接著就是男神到處吃吃吃! 全是點心餅乾冰淇淋~~~
最後在畫報拍攝結束後，李敏鎬被問到他接下來要做什麼呢？他說其實工作完畢後大多不會有什麼特別的計畫或行程，只會想到吃！吃東西是他認為最有趣味的事情之一，看來敏鎬也是位美食主義者，希望他能繼續吃到自己喜歡，吃到美味的食物，以現在這樣健康的樣子繼續陪在粉絲們身邊唷！
圖片：8 Letters EP3 “Fun with U”截圖
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