不愧是 SHINee 队长！温流首度出击就横扫海外 iTunes 榜
KPOP 2018年12月6日 星期四11:51 施乃琪
温流赶在入伍前五天发行了个人专辑，这张作品不仅别具意义，也迅速获得亮眼成绩！
温流在昨天（5 日）发行首张个人迷你专辑〈VOICE〉后，就陆续登上台湾、泰国、日本、墨西哥、巴西、智利、芬兰⋯⋯等国的 iTunes 综合专辑榜冠军宝座，截至今天中午已经获得 23 的第一名头衔。
〈VOICE〉以主打歌 “Blue” 为首总共收录了 7 首歌曲，其中温流参与作词的「那是爱吗」(Illusion) 和「温柔（流）地」(Shine on You)，浑厚感性的歌声诠释起各种风格都别具魅力。
10 日温流就要入伍展开将近两年的军旅生活，由於他希望安静低调地入伍所以并不会公开报到地点和时间。就让我们听著 SHINee 十年来的好歌和最后这张〈VOICE〉期待温流回来的日子吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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留言/评论
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謝謝你的禮物🎁真的很適合靜靜的聆聽的一張專輯🌸💚很棒
11分前
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