不愧是 SHINee 隊長！溫流首度出擊就橫掃海外 iTunes 榜
KPOP 2018年12月6日 星期四11:51 施乃琪
溫流趕在入伍前五天發行了個人專輯，這張作品不僅別具意義，也迅速獲得亮眼成績！
溫流在昨天（5 日）發行首張個人迷你專輯〈VOICE〉後，就陸續登上台灣、泰國、日本、墨西哥、巴西、智利、芬蘭⋯⋯等國的 iTunes 綜合專輯榜冠軍寶座，截至今天中午已經獲得 23 的第一名頭銜。
〈VOICE〉以主打歌 “Blue” 為首總共收錄了 7 首歌曲，其中溫流參與作詞的「那是愛嗎」(Illusion) 和「溫柔（流）地」(Shine on You)，渾厚感性的歌聲詮釋起各種風格都別具魅力。
10 日溫流就要入伍展開將近兩年的軍旅生活，由於他希望安靜低調地入伍所以並不會公開報到地點和時間。就讓我們聽著 SHINee 十年來的好歌和最後這張〈VOICE〉期待溫流回來的日子吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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留言/評論
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謝謝你的禮物🎁真的很適合靜靜的聆聽的一張專輯🌸💚很棒
11分前
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