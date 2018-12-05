《男朋友》才开播宋慧乔就已经背了数只大牌包包，据说都是私物哦！

作为韩剧圈一线女王，宋慧乔的每一部作品都备受关注，人美演技还好的乔妹这次在回归剧《男朋友》中饰演一位政治家女儿兼财阀儿媳妇兼大型酒店老板，妥妥的白富美人设，全身上下都散发著贵气。
为了符合人物设定，乔妹的造型也是走高端奢华路线，小编发现乔妹的包包也是很抢镜啊，才播没几集，就背了好几只，现在一起来看看吧。
Gucci
G家经典款，小号款十分适合身材娇小的乔女神，白色包身搭配经典色包带，立刻就让整个包包时髦起来。 小声透露这个包包大约200多万韩币左右，目前是剧中出现的包中价格较为便宜的一只。 乔妹这身蓝色套装也是价值不菲，约160万韩币呢~
宋慧乔在宣传照中也背过G家的包包，是一款金色的mini链条包，形似草编的设计外形好看又逼真，背在身上立刻起到减龄效果。
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Hermès
女生们的终极梦想不就是拥有一只爱马仕的Kelly或Birkin吗？ 作为女老板的宋慧乔怎能少了爱马仕的加持？ 白色的Kelly搭配黑色服装，哪怕是坐著都自带女主气息啊。
简单俐落的黑色Kelly碰到了灰色双排扣长风衣，一套简约干练的上班Look就完成了。 Kelly包同款不同色，果然是有钱任性啊~
所有女生梦寐以求的Birkin，wuli乔女神也有呢~黑色包包搭配黑色服装，ALL BLACK造型走的就是气场路线，不说话都知道全场她是老大！
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Dior
10年前红极一时的马鞍包又卷土重来了，黑色马鞍完美诠释了什么叫做优雅时尚，还带著怀旧感，金色搭扣更是赋予了包包无限质感，黑金永远是包界的王者配色。 宋慧乔用咖啡色大衣中和了黑金的高调，配上精致的短发，可以说是行走的人偶了。
这套红衣造型真的是太女神了，飘逸的轻熟风红裙+浅蓝色的Dior包包，高级又大牌，满萤幕就写著「我就是女主」。
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Chanel
香奈儿看来也是乔妹的心头好，袖章链条包搭配粉色服装演绎出了少女感，果然乔妹十分适合这类减龄Look呀！
白色金链条相机包虽然设计简单，但宋慧乔用衬衫式风衣搭配，穿出了满满的随意轻松高级感，超级洋气有没有？
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才开播一周，各类该出现的大牌包包就已经登场了，小编目测接下来的10多集中还将有更多大牌出现， 据说大部分包包都是宋慧乔的私人物品，私物公用也就只有乔妹啦，小编只想说有钱真好啊。
「图：《男朋友》」
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