《男朋友》才開播宋慧喬就已經背了數隻大牌包包，據說都是私物哦！

作為韓劇圈一線女王，宋慧喬的每一部作品都備受關注，人美演技還好的喬妹這次在回歸劇《男朋友》中飾演一位政治家女兒兼財閥兒媳婦兼大型酒店老闆，妥妥的白富美人設，全身上下都散發著貴氣。
為了符合人物設定，喬妹的造型也是走高端奢華路線，小編發現喬妹的包包也是很搶鏡啊，才播沒幾集，就背了好幾只，現在一起來看看吧。
Gucci
G家經典款，小號款十分適合身材嬌小的喬女神，白色包身搭配經典色包帶，立刻就讓整個包包時髦起來。 小聲透露這個包包大約200多萬韓幣左右，目前是劇中出現的包中價格較為便宜的一隻。 喬妹這身藍色套裝也是價值不菲，約160萬韓幣呢~
宋慧喬在宣傳照中也背過G家的包包，是一款金色的mini鏈條包，形似草編的設計外形好看又逼真，背在身上立刻起到減齡效果。
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Hermès
女生們的終極夢想不就是擁有一隻愛馬仕的Kelly或Birkin嗎？ 作為女老闆的宋慧喬怎能少了愛馬仕的加持？ 白色的Kelly搭配黑色服裝，哪怕是坐著都自帶女主氣息啊。
簡單俐落的黑色Kelly碰到了灰色雙排扣長風衣，一套簡約幹練的上班Look就完成了。 Kelly包同款不同色，果然是有錢任性啊~
所有女生夢寐以求的Birkin，wuli喬女神也有呢~黑色包包搭配黑色服裝，ALL BLACK造型走的就是氣場路線，不說話都知道全場她是老大！
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Dior
10年前紅極一時的馬鞍包又捲土重來了，黑色馬鞍完美詮釋了什麼叫做優雅時尚，還帶著懷舊感，金色搭扣更是賦予了包包無限質感，黑金永遠是包界的王者配色。 宋慧喬用咖啡色大衣中和了黑金的高調，配上精緻的短髮，可以說是行走的人偶了。
這套紅衣造型真的是太女神了，飄逸的輕熟風紅裙+淺藍色的Dior包包，高級又大牌，滿螢幕就寫著「我就是女主」。
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Chanel
香奈兒看來也是喬妹的心頭好，袖章鏈條包搭配粉色服裝演繹出了少女感，果然喬妹十分適合這類減齡Look呀！
白色金鏈條相機包雖然設計簡單，但宋慧喬用襯衫式風衣搭配，穿出了滿滿的隨意輕鬆高級感，超級洋氣有沒有？
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才開播一週，各類該出現的大牌包包就已經登場了，小編目測接下來的10多集中還將有更多大牌出現， 據說大部分包包都是宋慧喬的私人物品，私物公用也就只有喬妹啦，小編只想說有錢真好啊。
「圖：《男朋友》」
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