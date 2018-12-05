【有片】Red Velvet涩琪教你超红网路手语：这也太可爱了吧～ BTS防弹少年团登上2018 Billboard Top Artist榜8位 黄金猪不见啦，犯人在成员之中？MAMAMOO 2019年历大玩「侦探破案」！ 《男朋友》才开播宋慧乔就已经背了数只大牌包包，据说都是私物哦！ 《THE FAN》2PM俊昊推荐的JYP女练习生黄艺智，被BoA犀利指出对嘴！ 为了生活、为了就业：只录取3位的韩国环境美化队员！ Red Velvet Irene❤BLACKPINK Jennie秀闺蜜情：又是专程回去牵手，又是背后抱！ Ryan跟Apeach的牙刷盒！现在不下单以后就买不到啦～ 11月底电视剧话题性排行 TOP.10 里，你一共追了几部呢～？ 又多了一个期待《男朋友》的理由：P.O今晚亮相扮演朴宝剑弟弟！ 就算只有五人也抢手 INFINITE 年末见面会《Forever》门票秒杀！ 史上第一例！ 继「BTS」之后，防弹少年团即将拿到官方粉丝名「ARMY」的商标权！

Kakaomakers是内建在Kakao talk上的一个功能，点进去可以看到一些只能在Kakao talk上买得的商品，应有尽有，甚至有特别优惠！

像之前Airpod在全球火红时，限时优惠也只有在Kakaomakers，他的订购方式很特别，限定时间内预购，预购结束才会开始制作并且发货，因此下订之后还要等上一阵子呢。



而Kakao Friends的当家小生Ryan的周边商品，也会在上面发售，像是最新上市的Ryan造型的牙刷杀菌盒，因为韩国人用餐后都会刷牙，每天随身携带的牙刷清洁也是个很大的问题，因此出了这款利用紫外线与臭氧达到杀菌功能的杀菌盒。



你可能觉得这样的东西为什么要在Kakaomakers上买？Ryan商品在Kakao Store也买得到啊！不，你错了，在Kakaomakers上的Kakao Friends周边是在一般实体店面上买不到的，想当初朋友在上面买了Ryan的旅行颈枕与造型毯，也很想要入手，但就再也没看到发售消息，等同於绝版了啊！所以错过时间就没了，心动赶紧行动，动一动手就可以下订了喔。



照片来源: Kakaomakers

Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻