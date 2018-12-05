Ryan跟Apeach的牙刷盒！现在不下单以后就买不到啦～

Kakaomakers是内建在Kakao talk上的一个功能，点进去可以看到一些只能在Kakao talk上买得的商品，应有尽有，甚至有特别优惠！
像之前Airpod在全球火红时，限时优惠也只有在Kakaomakers，他的订购方式很特别，限定时间内预购，预购结束才会开始制作并且发货，因此下订之后还要等上一阵子呢。
而Kakao Friends的当家小生Ryan的周边商品，也会在上面发售，像是最新上市的Ryan造型的牙刷杀菌盒，因为韩国人用餐后都会刷牙，每天随身携带的牙刷清洁也是个很大的问题，因此出了这款利用紫外线与臭氧达到杀菌功能的杀菌盒。
你可能觉得这样的东西为什么要在Kakaomakers上买？Ryan商品在Kakao Store也买得到啊！不，你错了，在Kakaomakers上的Kakao Friends周边是在一般实体店面上买不到的，想当初朋友在上面买了Ryan的旅行颈枕与造型毯，也很想要入手，但就再也没看到发售消息，等同於绝版了啊！所以错过时间就没了，心动赶紧行动，动一动手就可以下订了喔。
照片来源: Kakaomakers
Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究