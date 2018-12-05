Ryan跟Apeach的牙刷盒！現在不下單以後就買不到啦～

Kakaomakers是內建在Kakao talk上的一個功能，點進去可以看到一些只能在Kakao talk上買得的商品，應有盡有，甚至有特別優惠！
像之前Airpod在全球火紅時，限時優惠也只有在Kakaomakers，他的訂購方式很特別，限定時間內預購，預購結束才會開始製作並且發貨，因此下訂之後還要等上一陣子呢。
而Kakao Friends的當家小生Ryan的周邊商品，也會在上面發售，像是最新上市的Ryan造型的牙刷殺菌盒，因為韓國人用餐後都會刷牙，每天隨身攜帶的牙刷清潔也是個很大的問題，因此出了這款利用紫外線與臭氧達到殺菌功能的殺菌盒。
你可能覺得這樣的東西為什麼要在Kakaomakers上買？Ryan商品在Kakao Store也買得到啊！不，你錯了，在Kakaomakers上的Kakao Friends周邊是在一般實體店面上買不到的，想當初朋友在上面買了Ryan的旅行頸枕與造型毯，也很想要入手，但就再也沒看到發售消息，等同於絕版了啊！所以錯過時間就沒了，心動趕緊行動，動一動手就可以下訂了喔。
照片來源: Kakaomakers
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