IU 获偶像金东律、Sam Kim 邀请 12 月发行两首合作歌曲！ HAHA❤星结婚六周年：发文坦白差点搞错结婚纪念日... XD 解散女团依然团魂炸裂！Rainbow今年见了多少次面？ 「超级大前辈」米奇和宇宙少女《音乐银行》上班路！拍照时还站在C位，真的太可爱啦！ 「2018 AAA」GOT7 BamBam超有sense！Feat.BTS防弹少年团 《夜半鬼哭声》Apink孙娜恩大萤幕首度挑大梁 获得哪位前辈的秘密指点？ Henry公开结实的腹肌照吸引大家的视线！ 网友还表示：「无害的脸，魔鬼身材啊！」 出道六年首度 solo BTOB 昌燮敲定发行日期！ 丁一宇於今日（30日）退伍！将随即投入SBS新剧《獬豸》拍摄 预计明年2月首播 济赫要结婚啦！演员朴海秀明年 1 月与圈外女友成婚 气质与美貌兼具～李多熙今日（30日）经仁川机场前往西班牙巴塞隆纳拍摄画报！ 《鸡龙仙女传》实在太心疼男二徐志焄，希望金金能抱得仙女归啊～TAT 《男朋友》朴宝剑醉酒演技超可爱！ 强喂宋慧乔吃鱿鱼丝：「开车不可以睡著哦！ 」 迎接奇迹般的 GOT7⋯⋯改版专辑主打歌 MV 公开！ 三养拉面又有新口味啦！这次是鸡蛋汤面 韩剧 12月新剧，男神重磅回归 Ryan雪人&驯鹿玩偶超想抱！ Kakao Friends圣诞系列萌翻 对粉丝竖中指、举刀，还在直播途中开车！ 天上智喜Dana行为失控大受指责 只有死忠粉才知道IU的6个小习惯！可爱魅力无法阻挡~ 泫雅&E'Dawn离开CUBE后首次公开亮相！ 紧挽手臂出席品牌活动 【不定时更新！】１２月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 《顶级巨星柳白》预告：金知硕、全昭旻、李相烨三角恋正式上线？林秀香将特别出演并展现搞笑演技！

一向带给粉丝们精彩歌舞表演的Apink成员孙娜恩，虽然也参与过几部人气电视剧的演出，不过这次她要换掉身上的华丽服装与妆感，挑战大萤幕展现演员的另一面。

即将於12月7日在台上映的《夜半鬼哭声》，描述玉芬（孙娜恩饰）来到了陆续出现离奇死亡的家庭，以及藏有秘密的申氏夫人（徐令姬饰），发现了超乎想像的事实，剧中的孙娜恩更是在剧中面临这个家族悲剧秘密时，成为了有奇妙神力的一位女子。



娜恩演出过许多电视剧作品，包含《无子无忧》《第二次20岁》《灰姑娘与四骑士》《世界上最美丽的离别》等等，也曾演出过一部电影作品，这次透过《夜半鬼哭声》孙娜恩首度担纲大萤幕女主角，希望带给大家更不一样的表现。孙娜恩也说：“导演有推荐我《热恋伤痕》等等电影，不过我参考最多的是《鬼魅》（韩原名《蔷花与红莲》）中文瑾莹前辈的演出。”



孙娜恩在《夜半鬼哭声》中所饰演的玉芬，欲望日渐增强，其中非常需要表现出这角色细腻的内心戏，为此孙娜恩也在眼神方面下了不少功夫。“我所想像中的玉芬在情感面应该是外表不动声色的女孩。与其说是表情上的变化，不如就以眼神的方面来展现。”



以演员来说孙娜恩还算是新人，演出女主角对她来说也有著相当大的压力，此时有一位大前辈因拍摄JTBC电视剧《无子无忧》与孙娜恩熟识，也因此给予相当大的帮助，她就是严智苑。孙娜恩说：“拍摄作品时导演也帮忙我非常多，不过在演技的部分严智苑前辈更是给我许多帮助，我收到《夜半鬼哭声》剧本，相当苦恼该怎么演出的时候，前辈亲自把我叫到她家里跟我聊了许多。”孙娜恩也说了《无子无忧》是令她人生大开展的一部作品，在那之前她甚至连在学校发表时都会紧张到发抖。



对於《夜半鬼哭声》的期望，孙娜恩说，虽然知道观众不可能100％非常满意，不过会认真做到最好，也希望大家给予她挑战新角色多多应援鼓励。《夜半鬼哭声》将於12月7日在台湾上映。

照片/影片：车库娱乐

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻