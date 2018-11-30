《夜半鬼哭声》Apink孙娜恩大萤幕首度挑大梁 获得哪位前辈的秘密指点？

一向带给粉丝们精彩歌舞表演的Apink成员孙娜恩，虽然也参与过几部人气电视剧的演出，不过这次她要换掉身上的华丽服装与妆感，挑战大萤幕展现演员的另一面。
即将於12月7日在台上映的《夜半鬼哭声》，描述玉芬（孙娜恩饰）来到了陆续出现离奇死亡的家庭，以及藏有秘密的申氏夫人（徐令姬饰），发现了超乎想像的事实，剧中的孙娜恩更是在剧中面临这个家族悲剧秘密时，成为了有奇妙神力的一位女子。
娜恩演出过许多电视剧作品，包含《无子无忧》《第二次20岁》《灰姑娘与四骑士》《世界上最美丽的离别》等等，也曾演出过一部电影作品，这次透过《夜半鬼哭声》孙娜恩首度担纲大萤幕女主角，希望带给大家更不一样的表现。孙娜恩也说：“导演有推荐我《热恋伤痕》等等电影，不过我参考最多的是《鬼魅》（韩原名《蔷花与红莲》）中文瑾莹前辈的演出。”
孙娜恩在《夜半鬼哭声》中所饰演的玉芬，欲望日渐增强，其中非常需要表现出这角色细腻的内心戏，为此孙娜恩也在眼神方面下了不少功夫。“我所想像中的玉芬在情感面应该是外表不动声色的女孩。与其说是表情上的变化，不如就以眼神的方面来展现。”
以演员来说孙娜恩还算是新人，演出女主角对她来说也有著相当大的压力，此时有一位大前辈因拍摄JTBC电视剧《无子无忧》与孙娜恩熟识，也因此给予相当大的帮助，她就是严智苑。孙娜恩说：“拍摄作品时导演也帮忙我非常多，不过在演技的部分严智苑前辈更是给我许多帮助，我收到《夜半鬼哭声》剧本，相当苦恼该怎么演出的时候，前辈亲自把我叫到她家里跟我聊了许多。”孙娜恩也说了《无子无忧》是令她人生大开展的一部作品，在那之前她甚至连在学校发表时都会紧张到发抖。
对於《夜半鬼哭声》的期望，孙娜恩说，虽然知道观众不可能100％非常满意，不过会认真做到最好，也希望大家给予她挑战新角色多多应援鼓励。《夜半鬼哭声》将於12月7日在台湾上映。
照片/影片：车库娱乐
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