IU 獲偶像金東律、Sam Kim 邀請 12 月發行兩首合作歌曲！ HAHA❤星結婚六周年：發文坦白差點搞錯結婚紀念日... XD 解散女團依然團魂炸裂！Rainbow今年見了多少次面？ 「超級大前輩」米奇和宇宙少女《音樂銀行》上班路！拍照時還站在C位，真的太可愛啦！ 「2018 AAA」GOT7 BamBam超有sense！Feat.BTS防彈少年團 《夜半鬼哭聲》Apink孫娜恩大螢幕首度挑大樑 獲得哪位前輩的秘密指點？ Henry公開結實的腹肌照吸引大家的視線！ 網友還表示：「無害的臉，魔鬼身材啊！」 出道六年首度 solo BTOB 昌燮敲定發行日期！ 丁一宇於今日（30日）退伍！將隨即投入SBS新劇《獬豸》拍攝 預計明年2月首播 濟赫要結婚啦！演員朴海秀明年 1 月與圈外女友成婚 氣質與美貌兼具～李多熙今日（30日）經仁川機場前往西班牙巴塞隆納拍攝畫報！ 《雞龍仙女傳》實在太心疼男二徐志焄，希望金金能抱得仙女歸啊～TAT 《男朋友》朴寶劍醉酒演技超可愛！ 強喂宋慧喬吃魷魚絲：「開車不可以睡著哦！ 」 迎接奇蹟般的 GOT7⋯⋯改版專輯主打歌 MV 公開！ 三養拉麵又有新口味啦！這次是雞蛋湯麵 韓劇 12月新劇，男神重磅回歸 Ryan雪人&馴鹿玩偶超想抱！ Kakao Friends聖誕系列萌翻 對粉絲豎中指、舉刀，還在直播途中開車！ 天上智喜Dana行為失控大受指責 只有死忠粉才知道IU的6個小習慣！可愛魅力無法阻擋~ 泫雅&E'Dawn離開CUBE後首次公開亮相！ 緊挽手臂出席品牌活動 【不定時更新！】１２月份有誰會來台灣跟大家見面呢？ 《頂級巨星柳白》預告：金知碩、全昭旻、李相燁三角戀正式上線？林秀香將特別出演並展現搞笑演技！

一向帶給粉絲們精彩歌舞表演的Apink成員孫娜恩，雖然也參與過幾部人氣電視劇的演出，不過這次她要換掉身上的華麗服裝與妝感，挑戰大螢幕展現演員的另一面。

即將於12月7日在台上映的《夜半鬼哭聲》，描述玉芬（孫娜恩飾）來到了陸續出現離奇死亡的家庭，以及藏有秘密的申氏夫人（徐令姬飾），發現了超乎想像的事實，劇中的孫娜恩更是在劇中面臨這個家族悲劇秘密時，成為了有奇妙神力的一位女子。



娜恩演出過許多電視劇作品，包含《無子無憂》《第二次20歲》《灰姑娘與四騎士》《世界上最美麗的離別》等等，也曾演出過一部電影作品，這次透過《夜半鬼哭聲》孫娜恩首度擔綱大螢幕女主角，希望帶給大家更不一樣的表現。孫娜恩也說：“導演有推薦我《熱戀傷痕》等等電影，不過我參考最多的是《鬼魅》（韓原名《薔花與紅蓮》）中文瑾瑩前輩的演出。”



孫娜恩在《夜半鬼哭聲》中所飾演的玉芬，慾望日漸增強，其中非常需要表現出這角色細膩的內心戲，為此孫娜恩也在眼神方面下了不少功夫。“我所想像中的玉芬在情感面應該是外表不動聲色的女孩。與其說是表情上的變化，不如就以眼神的方面來展現。”



以演員來說孫娜恩還算是新人，演出女主角對她來說也有著相當大的壓力，此時有一位大前輩因拍攝JTBC電視劇《無子無憂》與孫娜恩熟識，也因此給予相當大的幫助，她就是嚴智苑。孫娜恩說：“拍攝作品時導演也幫忙我非常多，不過在演技的部分嚴智苑前輩更是給我許多幫助，我收到《夜半鬼哭聲》劇本，相當苦惱該怎麼演出的時候，前輩親自把我叫到她家裡跟我聊了許多。”孫娜恩也說了《無子無憂》是令她人生大開展的一部作品，在那之前她甚至連在學校發表時都會緊張到發抖。



對於《夜半鬼哭聲》的期望，孫娜恩說，雖然知道觀眾不可能100％非常滿意，不過會認真做到最好，也希望大家給予她挑戰新角色多多應援鼓勵。《夜半鬼哭聲》將於12月7日在台灣上映。

照片/影片：車庫娛樂

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞