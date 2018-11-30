《夜半鬼哭聲》Apink孫娜恩大螢幕首度挑大樑 獲得哪位前輩的秘密指點？

一向帶給粉絲們精彩歌舞表演的Apink成員孫娜恩，雖然也參與過幾部人氣電視劇的演出，不過這次她要換掉身上的華麗服裝與妝感，挑戰大螢幕展現演員的另一面。
即將於12月7日在台上映的《夜半鬼哭聲》，描述玉芬（孫娜恩飾）來到了陸續出現離奇死亡的家庭，以及藏有秘密的申氏夫人（徐令姬飾），發現了超乎想像的事實，劇中的孫娜恩更是在劇中面臨這個家族悲劇秘密時，成為了有奇妙神力的一位女子。
娜恩演出過許多電視劇作品，包含《無子無憂》《第二次20歲》《灰姑娘與四騎士》《世界上最美麗的離別》等等，也曾演出過一部電影作品，這次透過《夜半鬼哭聲》孫娜恩首度擔綱大螢幕女主角，希望帶給大家更不一樣的表現。孫娜恩也說：“導演有推薦我《熱戀傷痕》等等電影，不過我參考最多的是《鬼魅》（韓原名《薔花與紅蓮》）中文瑾瑩前輩的演出。”
孫娜恩在《夜半鬼哭聲》中所飾演的玉芬，慾望日漸增強，其中非常需要表現出這角色細膩的內心戲，為此孫娜恩也在眼神方面下了不少功夫。“我所想像中的玉芬在情感面應該是外表不動聲色的女孩。與其說是表情上的變化，不如就以眼神的方面來展現。”
以演員來說孫娜恩還算是新人，演出女主角對她來說也有著相當大的壓力，此時有一位大前輩因拍攝JTBC電視劇《無子無憂》與孫娜恩熟識，也因此給予相當大的幫助，她就是嚴智苑。孫娜恩說：“拍攝作品時導演也幫忙我非常多，不過在演技的部分嚴智苑前輩更是給我許多幫助，我收到《夜半鬼哭聲》劇本，相當苦惱該怎麼演出的時候，前輩親自把我叫到她家裡跟我聊了許多。”孫娜恩也說了《無子無憂》是令她人生大開展的一部作品，在那之前她甚至連在學校發表時都會緊張到發抖。
對於《夜半鬼哭聲》的期望，孫娜恩說，雖然知道觀眾不可能100％非常滿意，不過會認真做到最好，也希望大家給予她挑戰新角色多多應援鼓勵。《夜半鬼哭聲》將於12月7日在台灣上映。
照片/影片：車庫娛樂
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