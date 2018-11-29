韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-天才剧作家李钟硕、公司代表尹均相顺利接棒

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这周（11/26、11/27）无线月火线比较热闹，有三部完结，一部新剧接档，但不影响收视排名。有线新剧也以破3%的好成绩起跑。

有线月火收视第一名，这周再次由《鸡龙仙女传》拿了回来，分别是3.300%、3.481% ，整个都较上周下滑，看起来凌散的情节得再加油了。这次来声音客串的是郑有美。



JTBC 新剧《先热情地打扫吧》首播1、2集3.272%、3.320%，算是开红盘了。



无线月火收视冠军的SBS《狐狸新娘星》以9.3%~9.7%画下圆满句点。



接档新剧《死的赞美/死之咏赞》首播7.4%~7.8%顺利起跑，继续稳座首席。唯美的复古画面，完全电影规格。



第2名的KBS2《最完美的离婚》以2.5%~2.9%、4.4%~4.2% 的数字大结局。二对夫妻算是破镜重圆了。



下周接档的是青春校园剧《Dance Sports Girls/国标舞女孩》，讲述在重新调整衰败的造船业经济背景下，跳Dancesport舞的商业高中女生们的故事。由《任意依恋》、《SPY》、《公主的男人》朴铉锡执导、作家权惠智执笔。朴世婉、李周英、朱海恩、申度贤等等年轻演员主演。

始终落后，仍不放弃奋斗的 MBC《坏爸爸》分别是 2.3%~2.6%、3.1%~3.9%落幕，留下格斗士精神的坏爸爸张赫无悔的走了。



下周接档的是《坏刑警》，翻拍2015年英国BBC One 播出的同名电视剧《Luther 》，由《Kill Me Heal Me》、《我黄金光辉的人生》金大镇导演和作家许俊宇、姜伊贤合作。申河均、朴浩山、Baro主演。讲述一个比连续杀人犯更狠毒的刑警，以及比连续杀人犯更加危险的精神患者之间，让人心惊胆跳的合作调查。20181128

#所以真的是宣仙女记错人了，金金才是前世樵夫老公？那么以神仙原身及转世后性别来看，这部应该是女女、男男、男女配的奇幻神仙爱情剧。果然是网漫才有的特色。

#尹均相接手这个男主角色是对的，他的年龄和演技会比年轻的安孝燮更有发挥。金裕贞戏会不会太用力了？

#实在疑惑，新娘星最后为什么不拍李帝勋的特写画面？镜头只绕半圈而已，替身补拍吗？

#如果申惠善在拍唱声乐画面时，能够做出腹部单田唱歌的样子会好一点，配唱和人物画面分离得太出戏了

#从最完美的离婚重新认识自己，修正自己，再给彼此机会。从来改变的都是自己，不是别人。

#张赫爸爸最后走得太帅气了。

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