韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-天才劇作家李鍾碩、公司代表尹均相順利接棒 父子相認！EXO燦烈親自認證漢江上的燦娃娃 2018 AAA 得獎完整名單：IU、BTS防彈少年團、李秉憲成為大贏家！ 真友誼無關輩分！朴敘俊談朴炯植與 V：「比起弟弟更像朋友」 寵粉小細節！HIGHLIGHT演唱會撒的棉花糖，包裝尖角都被剪掉：就怕粉絲受傷～ Red Velvet 回歸倒數一天 〈RBB〉MV 預告片出爐啦！ 【旅遊資訊】首爾「星空圖書館」新添童話風BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「債TOO」運動再爆料：車藝蓮代父還債10億；Rain遭「獅子大開口」索取4倍欠款

這週（11/26、11/27）無線月火線比較熱鬧，有三部完結，一部新劇接檔，但不影響收視排名。有線新劇也以破3%的好成績起跑。

有線月火收視第一名，這週再次由《雞龍仙女傳》拿了回來，分別是3.300%、3.481% ，整個都較上週下滑，看起來凌散的情節得再加油了。這次來聲音客串的是鄭有美。



JTBC 新劇《先熱情地打掃吧》首播1、2集3.272%、3.320%，算是開紅盤了。



無線月火收視冠軍的SBS《狐狸新娘星》以9.3%~9.7%畫下圓滿句點。



接檔新劇《死的讚美/死之詠讚》首播7.4%~7.8%順利起跑，繼續穩座首席。唯美的復古畫面，完全電影規格。



第2名的KBS2《最完美的離婚》以2.5%~2.9%、4.4%~4.2% 的數字大結局。二對夫妻算是破鏡重圓了。



下週接檔的是青春校園劇《Dance Sports Girls/國標舞女孩》，講述在重新調整衰敗的造船業經濟背景下，跳Dancesport舞的商業高中女生們的故事。由《任意依戀》、《SPY》、《公主的男人》樸鉉錫執導、作家權惠智執筆。朴世婉、李周英、朱海恩、申度賢等等年輕演員主演。

始終落後，仍不放棄奮鬥的 MBC《壞爸爸》分別是 2.3%~2.6%、3.1%~3.9%落幕，留下格鬥士精神的壞爸爸張赫無悔的走了。



下週接檔的是《壞刑警》，翻拍2015年英國BBC One 播出的同名電視劇《Luther 》，由《Kill Me Heal Me》、《我黃金光輝的人生》金大鎮導演和作家許俊宇、姜伊賢合作。申河均、朴浩山、Baro主演。講述一個比連續殺人犯更狠毒的刑警，以及比連續殺人犯更加危險的精神患者之間，讓人心驚膽跳的合作調查。20181128

#所以真的是宣仙女記錯人了，金金才是前世樵夫老公？那麼以神仙原身及轉世後性別來看，這部應該是女女、男男、男女配的奇幻神仙愛情劇。果然是網漫才有的特色。

#尹均相接手這個男主角色是對的，他的年齡和演技會比年輕的安孝燮更有發揮。金裕貞戲會不會太用力了？

#實在疑惑，新娘星最後為什麼不拍李帝勳的特寫畫面？鏡頭只繞半圈而已，替身補拍嗎？

#如果申惠善在拍唱聲樂畫面時，能夠做出腹部單田唱歌的樣子會好一點，配唱和人物畫面分離得太出戲了

#從最完美的離婚重新認識自己，修正自己，再給彼此機會。從來改變的都是自己，不是別人。

#張赫爸爸最後走得太帥氣了。

包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞