IU Team是怎么看IU的？吐露她的暖心细节，感激得哽咽落泪...

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演唱会上的这段VCR是催泪弹啊，看完也许你也会流泪...

在近日举办的IU演唱会上，放了IU Team出镜的VCR， IU的经纪人、乐队、伴舞、服装师等都说出了自己对IU的想法。



伴舞：「IU在耶诞节时，给每位伴舞都亲手写了封信，内容还很长，还一一传达了。 」

伴舞：「IU在小事上也经常称赞，多亏了IU，我们的自信心也大大上升了。 」

伴舞： 「实话说，工作时对伴舞、乐队和其他工作人员都很开心地问候真是不常见的事情。 她是创造了IU Team的一等功臣。 」

团队指导：「我总是很抱歉，可她一直说没关系，总说不是我的错。 」



服装师：「Chat-Shire巡演时，知恩自己很辛苦。 她安可时唱了《秘密》，我那时心痛得哭得很厉害。 」

另外一位服装师也说著说著就哭了，发型师更是还没开口就哽咽了：「很感谢她一直为我们著想...」

一位经纪人：「以前在去英国的飞机上，和IU说过想在十周年的时候能在体操竞技场开唱，没想到真的实现了。 」

▼更多工作人员的评价，可看下方的中字影片：



IU对自己团队的热心照料是人尽皆知的，和IU Team的感情深厚。

图：weibo onIyU-IU中国首站、Twitter@ ieda_pic、IU IG

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