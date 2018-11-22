IU Team是怎麼看IU的？吐露她的暖心細節，感激得哽咽落淚...

IU Team是怎麼看IU的？吐露她的暖心細節，感激得哽咽落淚...

明星   2018年11月22日   星期四10:15   ZJM   7

演唱會上的這段VCR是催淚彈啊，看完也許你也會流淚...

在近日舉辦的IU演唱會上，放了IU Team出鏡的VCR， IU的經紀人、樂隊、伴舞、服裝師等都說出了自己對IU的想法。

伴舞：「IU在耶誕節時，給每位伴舞都親手寫了封信，內容還很長，還一一傳達了。 」

伴舞：「IU在小事上也經常稱讚，多虧了IU，我們的自信心也大大上升了。 」

伴舞： 「實話說，工作時對伴舞、樂隊和其他工作人員都很開心地問候真是不常見的事情。 她是創造了IU Team的一等功臣。 」

團隊指導：「我總是很抱歉，可她一直說沒關係，總說不是我的錯。 」

服裝師：「Chat-Shire巡演時，知恩自己很辛苦。 她安可時唱了《秘密》，我那時心痛得哭得很厲害。 」

另外一位服裝師也說著說著就哭了，髮型師更是還沒開口就哽咽了：「很感謝她一直為我們著想...」

一位經紀人：「以前在去英國的飛機上，和IU說過想在十周年的時候能在體操競技場開唱，沒想到真的實現了。 」

▼更多工作人員的評價，可看下方的中字影片：

IU對自己團隊的熱心照料是人盡皆知的，和IU Team的感情深厚。

圖：weibo onIyU-IU中國首站、Twitter@ ieda_pic、IU IG

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