因涉嫌性騷擾和恐嚇的李曙原 未參加今日進行的第4次公審，原因是...已在2日前秘密入伍！ 糟了，是心動的感覺！ 車銀優彈鋼琴宛如貴公子，自曝最初夢想不是當藝人 [有片]Army買起來！BTS防彈少年團獻上2019清新年曆！預購看這裡 《福秀回來了》俞承豪男友力＋呆萌美，全新兩組角色劇照大公開～！ 下星期六就看的到啦！玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開新劇照 《2018 AAA》人氣獎得主出爐：BTS防彈少年團、EXO 世勳還有 IU！ 韓報業巨頭醜聞？！ 《朝鮮日報》社長孫女辱罵司機「廢人、爸媽沒教好」 言語不堪入耳 TWICE 推出電影《TWICELAND》 三面螢幕打造逼真臨場感！ Red Velvet 即將回歸！〈RBB(Really Bad Boy)〉氣勢大升級 超越蘋果派玉米派？！韓國麥當勞的覆盆子奶油起士派～ IU Team是怎麼看IU的？吐露她的暖心細節，感激得哽咽落淚... Mickey in Seoul～♥迪士尼巨星將造訪首爾啦！ 《愛上變身情人》4主演殺青合影暴露身高差 167cm的徐玄振在他們面前秒變「矮星人」 勝利用YG餐廳「引誘」姜鎬童跳槽 卻被這個理由一下子K.O了！ 《從天而降的億萬顆星星》韓網友預測三結局 徐仁國庭沼珉將如何？ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘又新高，變身情人圓滿落幕 EXO繼續發力 第二週拿下Billboard世界專輯一位 這部劇是不是被下咒了？繼導演失聯、女主角下車，這次連男主角都走了！ GFRIEND Yuju 究竟去哪了？經紀公司回應難消粉絲憂慮 你怎麼總穿同一件T恤？被粉絲「套路」的BLACKPINK JENNIE聽到答案後羞澀捂嘴大笑～

演唱會上的這段VCR是催淚彈啊，看完也許你也會流淚...

在近日舉辦的IU演唱會上，放了IU Team出鏡的VCR， IU的經紀人、樂隊、伴舞、服裝師等都說出了自己對IU的想法。



伴舞：「IU在耶誕節時，給每位伴舞都親手寫了封信，內容還很長，還一一傳達了。 」

伴舞：「IU在小事上也經常稱讚，多虧了IU，我們的自信心也大大上升了。 」

伴舞： 「實話說，工作時對伴舞、樂隊和其他工作人員都很開心地問候真是不常見的事情。 她是創造了IU Team的一等功臣。 」

團隊指導：「我總是很抱歉，可她一直說沒關係，總說不是我的錯。 」



服裝師：「Chat-Shire巡演時，知恩自己很辛苦。 她安可時唱了《秘密》，我那時心痛得哭得很厲害。 」

另外一位服裝師也說著說著就哭了，髮型師更是還沒開口就哽咽了：「很感謝她一直為我們著想...」

一位經紀人：「以前在去英國的飛機上，和IU說過想在十周年的時候能在體操競技場開唱，沒想到真的實現了。 」

▼更多工作人員的評價，可看下方的中字影片：



IU對自己團隊的熱心照料是人盡皆知的，和IU Team的感情深厚。

圖：weibo onIyU-IU中國首站、Twitter@ ieda_pic、IU IG

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞