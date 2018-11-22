韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘又新高，变身情人圆满落幕

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这周（11/19、11/20）无线榜首收视数字虽再刷新高，始终未破双位数字。有线二部月火剧一部下滑，一部仍以超过 5% 的佳绩，圆满落幕。

有线月火剧收视第一名 JTBC《Beauty Inside/ 爱上变身情人》虽未打破上周自身最高记录，也以 5.209%、5.181% 好成绩，圆满落幕。



下周由金裕贞、尹均相、宋再临主演，改编人气网漫的《先热情地打扫吧》接档。是《个人取向》卢宗灿导演与《朝鲜枪手》韩熙政作家合作的作品。讲述经营清洁公司，财力、外貌都完美但有严重洁癖的男人，和不拘小节活著的明朗可爱的四次元女生陷入爱河的浪漫爱情喜剧。

tvN 的奇幻爱情剧《鸡龙仙女传》先掉再升3.371% 、3.579%，都较上周下滑了。如果有看这周的剧情，应该会稍了解为什么会下滑？！下周面对期待度很高的新剧《先热情地打扫吧》，有场硬仗好打了。



无线月火剧收视排名虽不变，但收视数字皆有成长。第1名的SBS《狐狸新娘星》先降后升 7.2%~8.6% 、8.3%~9.7%已刷自身新高。



下周11/26大结局，同时11/27由李钟硕、申惠善、李知勋主演的《死的赞美/死之咏赞》接档，短短6集浪漫、凄美的殉情爱情故事。《当你沉睡时》朴秀真导演执导、及作家曹秀真执笔。

第2名的KBS2《最完美的离婚》收视数字也回升，以2.9%~4.3%、3.3%~4.5%再次刷新自身最高记录。



垫底的MBC《坏爸爸》分别是 2.3%~2.7%、2.4%~2.9%，下周也要大结局了。有点希望张赫好好休息，他眼角满是疲惫的线条。20181121



#其实，我们每个人来这世界都有其意义，只是得靠我们自己去寻找。徐玄振最后领会到她变身的意义，不再抗拒或逃避、埋怨。最后，大家都有情人成眷属。

#仙女这周因为有自己偏爱的演员以声音客串，认声音成了追剧乐趣。剧情转进可能因时间过久记忆模糊了，所以出现了2个前世老公到底是哪一个的设定，不太理解？是仙女有法力来人间头脑也会退化的意思吗？其实，前面也埋了伏笔，只是没瞧出来是这个走向。怪怪的。

#保安组会退开，让李帝勋跟那群人走吗？

#相爱容易相处难，车太铉、裴斗娜明明内心都深爱著彼此。

#张赫一家也真是命运多舛

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