韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘又新高，變身情人圓滿落幕

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這週（11/19、11/20）無線榜首收視數字雖再刷新高，始終未破雙位數字。有線二部月火劇一部下滑，一部仍以超過 5% 的佳績，圓滿落幕。

有線月火劇收視第一名 JTBC《Beauty Inside/ 愛上變身情人》雖未打破上週自身最高記錄，也以 5.209%、5.181% 好成績，圓滿落幕。



下週由金裕貞、尹均相、宋再臨主演，改編人氣網漫的《先熱情地打掃吧》接檔。是《個人取向》盧宗燦導演與《朝鮮槍手》韓熙政作家合作的作品。講述經營清潔公司，財力、外貌都完美但有嚴重潔癖的男人，和不拘小節活著的明朗可愛的四次元女生陷入愛河的浪漫愛情喜劇。

tvN 的奇幻愛情劇《雞龍仙女傳》先掉再升3.371% 、3.579%，都較上週下滑了。如果有看這週的劇情，應該會稍瞭解為什麼會下滑？！下週面對期待度很高的新劇《先熱情地打掃吧》，有場硬仗好打了。



無線月火劇收視排名雖不變，但收視數字皆有成長。第1名的SBS《狐狸新娘星》先降後升 7.2%~8.6% 、8.3%~9.7%已刷自身新高。



下週11/26大結局，同時11/27由李鍾碩、申惠善、李知勳主演的《死的讚美/死之詠讚》接檔，短短6集浪漫、淒美的殉情愛情故事。《當你沉睡時》朴秀真導演執導、及作家曹秀真執筆。

第2名的KBS2《最完美的離婚》收視數字也回升，以2.9%~4.3%、3.3%~4.5%再次刷新自身最高記錄。



墊底的MBC《壞爸爸》分別是 2.3%~2.7%、2.4%~2.9%，下週也要大結局了。有點希望張赫好好休息，他眼角滿是疲憊的線條。20181121



#其實，我們每個人來這世界都有其意義，只是得靠我們自己去尋找。徐玄振最後領會到她變身的意義，不再抗拒或逃避、埋怨。最後，大家都有情人成眷屬。

#仙女這週因為有自己偏愛的演員以聲音客串，認聲音成了追劇樂趣。劇情轉進可能因時間過久記憶模糊了，所以出現了2個前世老公到底是哪一個的設定，不太理解？是仙女有法力來人間頭腦也會退化的意思嗎？其實，前面也埋了伏筆，只是沒瞧出來是這個走向。怪怪的。

#保安組會退開，讓李帝勳跟那群人走嗎？

#相愛容易相處難，車太鉉、裴斗娜明明內心都深愛著彼此。

#張赫一家也真是命運多舛

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