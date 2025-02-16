【韩网热门】现实生活中最想听到的电视剧台词第一名！

不少电视剧都留下了名台词，哪一句才是最深入人心的？

最近theqoo上有网友公开了「现实生活中最想听到的电视剧第一名」，竟然是「拿著这笔钱，像老鼠死了一样安静地生活吧」，没想到引爆网友的共鸣。



韩国网友评论：

1. 吱吱吱

2. 好的，好的

3. 爱情？ 我要用钱买

4. 谢谢

5. 我会去国外生活，不再回来，再多给点吧

6. 好，我会悄无声息

7. 我，我，求求你

8. 老鼠已死，勿CUE

9. 如果是现金的话，我会给您打9折

10. 好的，您先消消气，慢慢说

11. 先把钱给我再说

12. 我会自觉消除那段记忆

13. 我上辈子肯定是只老鼠，吱吱吱，这辈子也是

14. 我最喜欢「拿著这笔钱先到国外躲躲」

15. 我会让您看到什么是「如老鼠死了一样安静地生活」

16. 我有信心能够模仿死老鼠

17. 我还能把我的英文名改成mouse

18. 忠诚！

19. 伯母，您一定会享福的，祝您儿子找到好女人

20. 好的，我会快速消失，比起死老鼠，我能像死蚂蚁一样安静地生活

21. 给我10亿就够了

22. 您活著的这段时间，我连眼睛都不睁开

23. 老实说，我从小就不太能理解怎么会有主人公无视这笔钱

原文：https://theqoo.net/square/3609032698

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻