想看《2018 MAMA in HONG KONG》吗？机会就在这里啦～

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2018年11月22日 星期四12:00 KPOP 韩星网
一年一度KPOP盛事MAMA又来了～今年更是十周年更具特别意义，你们买到票吗？想去看吗？现在机会来了！
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现在送出
《2018 MAMA in HONG KONG》颁奖礼门票１０张 (得奖者５名)；《2018 MAMA in HONG KONG》红地毯２张 (得奖者１名) 活动日期：即日起至１１月３０日 公布日期：１２月１日下午１２时 （会在此页面公布！） 活动日期：2018年12月14日(星期五) 红地毯时间：下午5时 红地毯地点：亚洲国际博览馆-Hall 3 颁奖礼时间：下午7时 颁奖礼地点：亚洲国际博览馆Arena
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～ 1) 请 按此分享此活动页面 2) （如在loading中，请等等...） 填写以下参加表格 在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的６位～快来参加吧！😉 如loading很久也看不到表格请直接 按这参加！ 表上要填上你想与你一起去那位朋友的身份证上的姓名及身份证的首４位数字；如抽到阁下必需与你填下资料的那位朋友出席，不得更改，因到时候去拿票都需出示２位的身份证，谢谢！
注意：
- 每位得奖者可得２张 - 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格 - 门票派发点在《2018 MAMA in HONG KONG》活动当天派发 - 得奖者必须是填写资料的本人去领取门票，不得由第三方领取 - KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利 特别鸣谢：Rolemodel Entertainment Group
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