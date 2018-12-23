看到BTS防弹少年团V在台上哭，台下的迷弟朴志训也默默擦眼泪T^T

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迷弟跟偶像哥哥真的是心连心，不论V还是志训，2019年都加油吧！ ❤

本月14日在香港举办的亚洲音乐大奖（MAMA）上，防弹少年团第三度夺下年度艺人大赏，前两次发表感言时还比较淡定的成员们这次终於情绪倾泻，纷纷在台上落泪。

一开始发言的是J-Hope，说到一半就开始哽咽：「每次都想给大家看最好的舞台，这个奖...... 我想不管今天有没有拿到这个奖，我都会哭。 」长时间的停顿令其他成员也鼻酸起来，Jimin则赶快抱紧了他。



接下来Jimin说：「我们也经历过很多辛苦的事，大家也曾聚在一起讨论，最后还是觉得在我们的身后有很多的人，所以能够一直既辛苦又幸福。 阿米们为我们自豪的心情，也就是我们的自豪。 」



而当Jin说起防弹曾考虑「解散」的时候，V更是大哭起来！ Jin带著哭腔说：「其实今年初有段时间我们心里非常煎熬，一度讨论过要不要解散。 还好最后决定继续下去，才能拿到这个奖。 感谢让我重新树立信心、一直很爱我的成员们，还有一直爱著我们的阿米们。 」



等到Jin说完，V已经依偎著柾国、和Jimin哭成一团。



而这时，坐在台下的著名阿米之一、Wanna One成员朴志训也被镜头捕捉到默默擦泪的一幕。



其实志训早在出演《Produce 101》第二季时就表示自己是V的粉丝，最近在《Happy Together 4》里还透露会和V一起打游戏；而V也在11月初举办的MGA颁奖礼上主动拉志训拍照， 12月12日MAMA日本场谢幕时还跑去拥抱志训，两个人的笑容都好灿烂：



希望防弹的大家都不要再难过了~一切都会好起来的！

（图源：《2018 MAMA》颁奖礼，Twitter@SAVEME_JH，coloredflowerV）

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