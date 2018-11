想看《2018 MAMA in HONG KONG》嗎?機會就在這裡啦~ 因涉嫌性騷擾和恐嚇的李曙原 未參加今日進行的第4次公審,原因是...已在2日前秘密入伍! 糟了,是心動的感覺! 車銀優彈鋼琴宛如貴公子,自曝最初夢想不是當藝人 [有片]Army買起來!BTS防彈少年團獻上2019清新年曆!預購看這裡 《福秀回來了》俞承豪男友力+呆萌美,全新兩組角色劇照大公開~! 下星期六就看的到啦!玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開新劇照 《2018 AAA》人氣獎得主出爐:BTS防彈少年團、EXO 世勳還有 IU! 韓報業巨頭醜聞?! 《朝鮮日報》社長孫女辱罵司機「廢人、爸媽沒教好」 言語不堪入耳 TWICE 推出電影《TWICELAND》 三面螢幕打造逼真臨場感! Red Velvet 即將回歸!〈RBB(Really Bad Boy)〉氣勢大升級 超越蘋果派玉米派?!韓國麥當勞的覆盆子奶油起士派~ IU Team是怎麼看IU的?吐露她的暖心細節,感激得哽咽落淚... Mickey in Seoul~♥迪士尼巨星將造訪首爾啦! 《愛上變身情人》4主演殺青合影暴露身高差 167cm的徐玄振在他們面前秒變「矮星人」 勝利用YG餐廳「引誘」姜鎬童跳槽 卻被這個理由一下子K.O了! 《從天而降的億萬顆星星》韓網友預測三結局 徐仁國庭沼珉將如何? 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘又新高,變身情人圓滿落幕 EXO繼續發力 第二週拿下Billboard世界專輯一位 這部劇是不是被下咒了?繼導演失聯、女主角下車,這次連男主角都走了! GFRIEND Yuju 究竟去哪了?經紀公司回應難消粉絲憂慮 你怎麼總穿同一件T恤?被粉絲「套路」的BLACKPINK JENNIE聽到答案後羞澀捂嘴大笑~

想看《2018 MAMA in HONG KONG》嗎?機會就在這裡啦~ KPOP 韓星網