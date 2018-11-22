想看《2018 MAMA in HONG KONG》嗎？機會就在這裡啦～ 因涉嫌性騷擾和恐嚇的李曙原 未參加今日進行的第4次公審，原因是...已在2日前秘密入伍！ 糟了，是心動的感覺！ 車銀優彈鋼琴宛如貴公子，自曝最初夢想不是當藝人 [有片]Army買起來！BTS防彈少年團獻上2019清新年曆！預購看這裡 《福秀回來了》俞承豪男友力＋呆萌美，全新兩組角色劇照大公開～！ 下星期六就看的到啦！玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開新劇照 《2018 AAA》人氣獎得主出爐：BTS防彈少年團、EXO 世勳還有 IU！ 韓報業巨頭醜聞？！ 《朝鮮日報》社長孫女辱罵司機「廢人、爸媽沒教好」 言語不堪入耳 TWICE 推出電影《TWICELAND》 三面螢幕打造逼真臨場感！ Red Velvet 即將回歸！〈RBB(Really Bad Boy)〉氣勢大升級 超越蘋果派玉米派？！韓國麥當勞的覆盆子奶油起士派～ IU Team是怎麼看IU的？吐露她的暖心細節，感激得哽咽落淚... Mickey in Seoul～♥迪士尼巨星將造訪首爾啦！ 《愛上變身情人》4主演殺青合影暴露身高差 167cm的徐玄振在他們面前秒變「矮星人」 勝利用YG餐廳「引誘」姜鎬童跳槽 卻被這個理由一下子K.O了！ 《從天而降的億萬顆星星》韓網友預測三結局 徐仁國庭沼珉將如何？ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘又新高，變身情人圓滿落幕 EXO繼續發力 第二週拿下Billboard世界專輯一位 這部劇是不是被下咒了？繼導演失聯、女主角下車，這次連男主角都走了！ GFRIEND Yuju 究竟去哪了？經紀公司回應難消粉絲憂慮 你怎麼總穿同一件T恤？被粉絲「套路」的BLACKPINK JENNIE聽到答案後羞澀捂嘴大笑～

一年一度KPOP盛事MAMA又來了～今年更是十週年更具特別意義，你們買到票嗎？想去看嗎？現在機會來了！

現在送出 《2018 MAMA in HONG KONG》頒獎禮門票１０張 (得獎者５名)；《2018 MAMA in HONG KONG》紅地毯２張 (得獎者１名)

活動日期：即日起至１１月３０日

公佈日期：１２月１日下午１２時

（會在此頁面公佈！）

活動日期：2018年12月14日(星期五)

紅地毯時間：下午5時

紅地毯地點：亞洲國際博覽館-Hall 3

頒獎禮時間：下午7時

頒獎禮地點：亞洲國際博覽館Arena

想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～

1) 請按此分享此活動頁面

2) 填寫以下參加表格 （如在loading中，請等等...）

在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的６位～快來參加吧！😉

如loading很久也看不到表格請直接按這參加！

表上要填上你想與你一起去那位朋友的身份證上的姓名及身份證的首４位數字；如抽到閣下必需與你填下資料的那位朋友出席，不得更改，因到時候去拿票都需出示２位的身份證，謝謝！





注意：

- 每位得獎者可得２張

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- 門票派發點在《2018 MAMA in HONG KONG》活動當天派發

- 得獎者必須是填寫資料的本人去領取門票，不得由第三方領取

- KSD韓星網保留一切對活動細則更改之權利

特別鳴謝：Rolemodel Entertainment Group

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞