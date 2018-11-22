想看《2018 MAMA in HONG KONG》嗎？機會就在這裡啦～

想看《2018 MAMA in HONG KONG》嗎？機會就在這裡啦～

KPOP   2018年11月22日   星期四12:00   韓星網   1

一年一度KPOP盛事MAMA又來了～今年更是十週年更具特別意義，你們買到票嗎？想去看嗎？現在機會來了！

現在送出《2018 MAMA in HONG KONG》頒獎禮門票１０張 (得獎者５名)；《2018 MAMA in HONG KONG》紅地毯２張 (得獎者１名)
活動日期：即日起至１１月３０日
公佈日期：１２月１日下午１２時
（會在此頁面公佈！）
活動日期：2018年12月14日(星期五)
紅地毯時間：下午5時
紅地毯地點：亞洲國際博覽館-Hall 3
頒獎禮時間：下午7時
頒獎禮地點：亞洲國際博覽館Arena

想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
1) 按此分享此活動頁面

2) 填寫以下參加表格（如在loading中，請等等...）
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的６位～快來參加吧！😉
如loading很久也看不到表格請直接按這參加
表上要填上你想與你一起去那位朋友的身份證上的姓名及身份證的首４位數字；如抽到閣下必需與你填下資料的那位朋友出席，不得更改，因到時候去拿票都需出示２位的身份證，謝謝！

注意：
- 每位得獎者可得２張
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
- 門票派發點在《2018 MAMA in HONG KONG》活動當天派發
- 得獎者必須是填寫資料的本人去領取門票，不得由第三方領取
- KSD韓星網保留一切對活動細則更改之權利
特別鳴謝：Rolemodel Entertainment Group

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