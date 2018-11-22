下星期六就看的到啦！玄彬、朴信惠主演tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》公开新剧照
韩剧 2018年11月22日 星期四12:14 JiaJia
相信许多剧迷都迫不及待了！剧组又陆续公开《阿尔罕布拉宫的回忆》新剧照，激发剧迷们的好奇心啊～
tvN新周末剧（周六、日播出）《阿尔罕布拉宫的回忆》将於下周（12月1日）首播。由《秘密森林》安吉镐导演、《W-两个世界》宋在贞作家携手打造，描述投资公司代表刘镇宇（玄彬 饰）来到西班牙格拉纳达出差，住进吉他手郑希周（朴信惠 饰）所经营的老旧CONTIGO旅舍，两人卷入了奇妙事件而展开的故事。
今日（22日），剧组公开玄彬、朴信惠、朴勋、金义圣、朴灿烈（EXO成员）的新剧照。
玄彬睽违3年回归小萤幕，这期间出演电影《机密同盟》、《骗徒》、《极智对决》、《尸落之城》等作品，展现多样面貌。
朴信惠则睽违2年回归小萤幕，上一部作品是SBS《Doctors》，有「男神收割机」之称的她此次与玄彬合作，令人期待他们的化学反应。
没有不去看的理由！幕后花絮照中，可以看到两位演员的敬业精神。不论是看著拍摄回放，或者专注於剧本和揣摩角色。而剧本X导演X演技完美结合，tvN信心满满的悬疑浪漫剧，大家都拭目以待。
（图片来源：tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》）
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