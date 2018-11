Big Hit 保护防弹少年团 正式采法律行动向恶意网友提告! IU演唱会超多艺人都到场支持!李准基、姜汉娜、《我的大叔》剧组、恩地等人都来啦! 《第3种魅力》徐康俊&李絮终映感言:这部作品让人幸福又不舍,谢谢大家的喜爱。 徐玄原来是文青才女 自弹自唱功力请大家周末见证 IU演唱会超暖逆应援,妈妈自费帮粉丝准备了椅垫!演唱会还唱了5个半小时才结束! 《陶斯》连郑仁仙都自叹不如的Bromance!「看到两位欧吧的『鼻鼻』就知道我不能拿CP奖」 具惠善提与安宰贤后结婚的变化,并表示:「互相分享、关心才是最重要的!」 《与神同行》原作者心中「与漫画最一致」角色:「李德春」饰演者金香起 继OCN《火星生活》后…郑敬淏、朴诚雄有望二度合作tvN新剧《当恶魔呼喊你的名字时》! 新东家力挺全烋星 「合约不会变动,全力支持你!」 防弹少年团无法参加《NHK红白歌会》的决定性原因公开!? Highlight 明日回归 最新主打歌预告出炉! 用耳朵回味《Player》的精彩刺激 完整 OST 公开! YG 师兄妹携手 iKON、BLACKPINK 确定出席《2018 MelOn Music Awards》 MAMAMOO 化身赌徒?新专辑〈Blue;s〉概念片引发好奇! 《Running Man》梁世灿15秒猜出这张脸是谁!你也一眼看出来了吗~? SBS新剧《死之咏讃》李钟硕、申惠善剧照公开!下周二(27日)迎来首播 《爱上变身情人》今晚预告:双双对对好甜蜜!李民基告白徐玄振:「原来你长这样啊…」莫非病情有所好转? 全款买房不借贷! 防弹少年团Jin豪掷19亿现金购入个人住宅 大叔瘦超多!《非卖品》马东石体重狂降到2位数 《YG宝石盒》公开YG投资在练习生培训费用!食宿、交通、各种课程等,一人一年最少要一亿韩元! 超大咖演员声音出演《鸡龙仙女传》今晚一起找找金宣儿、郑敬淏、ERIC吧! 车银优写的歌词也太真实:「妈妈为什么把我生的这么帅? 」 韩国冷知识:认识一下韩国高考专用笔! 又吃氛围又吃美味!庆星大、釜庆大的早午餐店 五人组INFINITE与粉丝同欢:请期待再次相聚的那一天

Dok2、JK 金东旭、Luna⋯⋯甫完结的《Player》从剧情到 OST 都让人回味无穷,现在也可以收藏整整 34 首歌曲啦!

OCN 昨天(18 日)傍晚经由各大音源网站,全面公开了《Player》的完整 OST 合辑,除了 22 首营造气氛的配乐,当然还有让观众留下深刻印象的演唱曲。

《Player》邀来歌声特色十足的 Mad Soul Child 主唱 Jinsil 和 Dok2,合作贯串全剧的同名主题曲;此外还有 The Vain 的 “Changer”、JK 金东旭的 “Yesterday”、f(x) Luna 的 “Bluffing”、Hey Men 的 “Born to be a Player” 和南太铉压轴演唱的 “Anyone”。



另一方面,主演的宋承宪和太原硕最近都在接受访谈时表示对拍摄第二季乐见其成,希望之后还有机会再看见四人帮啊!

(照片与影片来源:OCN、vlending)

