用耳朵回味《Player》的精彩刺激 完整 OST 公开！
韩剧 2018年11月19日 星期一13:25 施乃琪
Dok2、JK 金东旭、Luna⋯⋯甫完结的《Player》从剧情到 OST 都让人回味无穷，现在也可以收藏整整 34 首歌曲啦！
OCN 昨天（18 日）傍晚经由各大音源网站，全面公开了《Player》的完整 OST 合辑，除了 22 首营造气氛的配乐，当然还有让观众留下深刻印象的演唱曲。
《Player》邀来歌声特色十足的 Mad Soul Child 主唱 Jinsil 和 Dok2，合作贯串全剧的同名主题曲；此外还有 The Vain 的 “Changer”、JK 金东旭的 “Yesterday”、f(x) Luna 的 “Bluffing”、Hey Men 的 “Born to be a Player” 和南太铉压轴演唱的 “Anyone”。
另一方面，主演的宋承宪和太原硕最近都在接受访谈时表示对拍摄第二季乐见其成，希望之后还有机会再看见四人帮啊！
（照片与影片来源：OCN、vlending）
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