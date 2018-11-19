用耳朵回味《Player》的精彩刺激 完整 OST 公開！
韓劇 2018年11月19日 星期一13:25 施乃琪
Dok2、JK 金東旭、Luna⋯⋯甫完結的《Player》從劇情到 OST 都讓人回味無窮，現在也可以收藏整整 34 首歌曲啦！
OCN 昨天（18 日）傍晚經由各大音源網站，全面公開了《Player》的完整 OST 合輯，除了 22 首營造氣氛的配樂，當然還有讓觀眾留下深刻印象的演唱曲。
《Player》邀來歌聲特色十足的 Mad Soul Child 主唱 Jinsil 和 Dok2，合作貫串全劇的同名主題曲；此外還有 The Vain 的 “Changer”、JK 金東旭的 “Yesterday”、f(x) Luna 的 “Bluffing”、Hey Men 的 “Born to be a Player” 和南太鉉壓軸演唱的 “Anyone”。
另一方面，主演的宋承憲和太原碩最近都在接受訪談時表示對拍攝第二季樂見其成，希望之後還有機會再看見四人幫啊！
（照片與影片來源：OCN、vlending）
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