SBS新剧《死之咏讃》李钟硕、申惠善剧照公开！下周二（27日）迎来首播
韩剧 2018年11月19日 星期一12:15 JiaJia
光看剧照就超有感觉！眼神也太好了吧～
SBS月火剧（周一、二播出）《死之咏讃》（共3大集），是翻拍自1991年金浩荪导演执导过的同名电影。描述朝鲜顶尖女高音歌唱家尹心德（申惠善 饰）与天才作曲家金佑镇（李钟硕 饰）之间的悲剧爱情，并介绍金佑镇一直以来不为人知的作品世界。
先前，剧组曾公开两版宣传海报，采用黑白风格，相当有意境。男、女主人公的发型和服装也年代感十足，令人好奇演员们的配合与剧情发展。
而预告影片中，申惠善説：「在这广阔的田野上奔跑的人生啊！你要去的地方是哪里？」李钟硕回应：「在生活里拼命可怜的人生啊！你却在刀刃上起舞。」画面凄美，背景音乐也刺激观众泪腺。
在最新剧照中，可以感受到男主角生活在黑暗时代的苦恼与痛苦，也不失身为艺术家的感性，吸引观众视线。
而女主角独自撑著红色的伞、走在下雨的街道上，似乎陷入沉重的情绪，悲伤的气氛不言而喻。
（图片、影片来源：SBS《死之咏讃》）
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