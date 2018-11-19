SBS新劇《死之詠讃》李鍾碩、申惠善劇照公開！下週二（27日）迎來首播
韓劇 2018年11月19日 星期一12:15 JiaJia
光看劇照就超有感覺！眼神也太好了吧～
SBS月火劇（週一、二播出）《死之詠讃》（共3大集），是翻拍自1991年金浩蓀導演執導過的同名電影。描述朝鮮頂尖女高音歌唱家尹心德（申惠善 飾）與天才作曲家金佑鎮（李鍾碩 飾）之間的悲劇愛情，並介紹金佑鎮一直以來不為人知的作品世界。
先前，劇組曾公開兩版宣傳海報，採用黑白風格，相當有意境。男、女主人公的髮型和服裝也年代感十足，令人好奇演員們的配合與劇情發展。
而預告影片中，申惠善説：「在這廣闊的田野上奔跑的人生啊！你要去的地方是哪裡？」李鍾碩回應：「在生活裡拼命可憐的人生啊！你卻在刀刃上起舞。」畫面淒美，背景音樂也刺激觀眾淚腺。
在最新劇照中，可以感受到男主角生活在黑暗時代的苦惱與痛苦，也不失身為藝術家的感性，吸引觀眾視線。
而女主角獨自撐著紅色的傘、走在下雨的街道上，似乎陷入沉重的情緒，悲傷的氣氛不言而喻。
（圖片、影片來源：SBS《死之詠讃》）
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