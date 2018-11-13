BLACKPINK演唱会被疑曲目不够？ 师兄胜利一人撑场20分钟
明星 2018年11月13日 星期二16:12 Sani
BLACKPINK本月10日、11日举办了出道以来第一场演唱会，时长2小时却只有9首歌，找来师兄团BIGBANG成员胜利助阵，被质疑「歌不够借人撑场」。
BLACKPINK出道至今2年多，正式推出的歌却只有9首，这次开单独演唱会明显呈现力不足的状态，虽然有成员们各自的solo舞台、cover其他歌手作品的时间，但安可舞台却是演唱会期间已经唱过的3首歌《Whistle》、《Ddu-Du Ddu-Du》和《Stay》，担任嘉宾的胜利也一个人占到20分钟之多。
胜利在BLACKPINK的演唱会上带来了《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》、《1,2,3!》等多首歌曲，有人直接评价与其说是BLACKPINK的单独演唱会， 不如说是「BLACKPINK与胜利的合作舞台」。
尤其夸张的是，本次演唱会名为《BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL X BC CARD》，居然在标题里带上赞助品牌名称， 演唱会中段也出现多个赞助品牌的介绍，令人傻眼。
造成这一窘况，YG的企业战略要负很大责任。 YG一直奉行「宝石箱」战略，歌曲创作严重依赖Teddy一个人；一度与SM持平的股价也在近日跌倒只有60%，加上防弹少年团所属社BIG HIT奋起直追，只希望YG反省一下发展策略，不要走上曾经的三大之一、 FNC的老路啊！
（图源：BLACKPINK FB，网路）
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