BLACKPINK演唱會被疑曲目不夠？ 師兄勝利一人撐場20分鐘
明星 2018年11月13日 星期二16:12 Sani
BLACKPINK本月10日、11日舉辦了出道以來第一場演唱會，時長2小時卻只有9首歌，找來師兄團BIGBANG成員勝利助陣，被質疑「歌不夠借人撐場」。
BLACKPINK出道至今2年多，正式推出的歌卻只有9首，這次開單獨演唱會明顯呈現力不足的狀態，雖然有成員們各自的solo舞台、cover其他歌手作品的時間，但安可舞台卻是演唱會期間已經唱過的3首歌《Whistle》、《Ddu-Du Ddu-Du》和《Stay》，擔任嘉賓的勝利也一個人佔到20分鐘之多。
勝利在BLACKPINK的演唱會上帶來了《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》、《1,2,3!》等多首歌曲，有人直接評價與其說是BLACKPINK的單獨演唱會， 不如說是「BLACKPINK與勝利的合作舞台」。
尤其誇張的是，本次演唱會名為《BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL X BC CARD》，居然在標題裡帶上贊助品牌名稱， 演唱會中段也出現多個贊助品牌的介紹，令人傻眼。
造成這一窘況，YG的企業戰略要負很大責任。 YG一直奉行「寶石箱」戰略，歌曲創作嚴重依賴Teddy一個人；一度與SM持平的股價也在近日跌倒只有60%，加上防彈少年團所屬社BIG HIT奮起直追，只希望YG反省一下發展策略，不要走上曾經的三大之一、 FNC的老路啊！
（圖源：BLACKPINK FB，網路）
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