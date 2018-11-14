云画CP回来了～朴宝剑的《男朋友》＆金裕贞《先热情地打扫吧》本月必追！

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说到《云画的月光》，原来已经是两年前的作品了！而男女主角朴宝剑＆金裕贞也继《云画》后，今年年末彼此都带来新的作品跟大家见面啦～

二人同时也从古装回到现代！大家期待吗？



朴宝剑出演的是tvN水木剧《男朋友》；而金裕贞出演的是JTBC月火剧《先热情地打扫吧》！香港的剧迷都可以在韩国播出后4小时，於黄viu煲剧平台收看这两套剧，到时候各位剧迷可能要在星期一至四熬夜了～



《男朋友》将於11月28日播出，朴宝剑在剧中饰演平凡少年金镇赫，他珍惜每一天的小确幸，但每次投考心仪公司均告失败，就在海外散心途中，遇上失婚姐姐，由宋慧乔饰演的车秀贤。



这剧最大的看点，当然是宝剑要与同门师兄宋仲基的老婆——乔妹宋慧乔合作！与「嫂子」将会有什么化学作用呢？



距离首播日还有约两星期，不如先看看腼腆的宝剑如何在官方剧本围读会引来哄堂大笑吧！

而《先热情地打扫吧》将於11月26日播出，当中金裕贞饰演毫无卫生观念的吉五雪，偏偏进入了清洁公司打工，还遇上有严重洁癖，由尹均相饰演的CEO张善洁。



本是今年年头档期的作品，因裕贞妹妹健康亮红灯，要暂停所有演艺活动以休养，而剧组都很坚持表示等她恢复后再重新开机。在预告中见到裕贞妹妹变回健康又更美，再加上跟两位长腿欧巴尹均相、宋再临合作，不知道会有怎样的花火呢？



大家在等待以上两套剧集播出时，不妨重温一下在《云画的月光》中，朴宝剑＆金裕贞的演出吧！

图源：KBS、JTBC、Viu Hong Kong

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