云画CP回来了～朴宝剑的《男朋友》＆金裕贞《先热情地打扫吧》本月必追！
韩剧 2018年11月14日 星期三12:00 韩星网
说到《云画的月光》，原来已经是两年前的作品了！而男女主角朴宝剑＆金裕贞也继《云画》后，今年年末彼此都带来新的作品跟大家见面啦～
二人同时也从古装回到现代！大家期待吗？
朴宝剑出演的是tvN水木剧《男朋友》；而金裕贞出演的是JTBC月火剧《先热情地打扫吧》！香港的剧迷都可以在韩国播出后4小时，於黄viu煲剧平台收看这两套剧，到时候各位剧迷可能要在星期一至四熬夜了～
《男朋友》将於11月28日播出，朴宝剑在剧中饰演平凡少年金镇赫，他珍惜每一天的小确幸，但每次投考心仪公司均告失败，就在海外散心途中，遇上失婚姐姐，由宋慧乔饰演的车秀贤。
这剧最大的看点，当然是宝剑要与同门师兄宋仲基的老婆——乔妹宋慧乔合作！与「嫂子」将会有什么化学作用呢？
距离首播日还有约两星期，不如先看看腼腆的宝剑如何在官方剧本围读会引来哄堂大笑吧！
而《先热情地打扫吧》将於11月26日播出，当中金裕贞饰演毫无卫生观念的吉五雪，偏偏进入了清洁公司打工，还遇上有严重洁癖，由尹均相饰演的CEO张善洁。
本是今年年头档期的作品，因裕贞妹妹健康亮红灯，要暂停所有演艺活动以休养，而剧组都很坚持表示等她恢复后再重新开机。在预告中见到裕贞妹妹变回健康又更美，再加上跟两位长腿欧巴尹均相、宋再临合作，不知道会有怎样的花火呢？
大家在等待以上两套剧集播出时，不妨重温一下在《云画的月光》中，朴宝剑＆金裕贞的演出吧！
图源：KBS、JTBC、Viu Hong Kong
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论