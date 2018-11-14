雲畫CP回來了～朴寶劍的《男朋友》＆金裕貞《先熱情地打掃吧》本月必追！
韓劇 2018年11月14日 星期三12:00 韓星網
說到《雲畫的月光》，原來已經是兩年前的作品了！而男女主角朴寶劍＆金裕貞也繼《雲畫》後，今年年末彼此都帶來新的作品跟大家見面啦～
二人同時也從古裝回到現代！大家期待嗎？
朴寶劍出演的是tvN水木劇《男朋友》；而金裕貞出演的是JTBC月火劇《先熱情地打掃吧》！香港的劇迷都可以在韓國播出後4小時，於黃viu煲劇平台收看這兩套劇，到時候各位劇迷可能要在星期一至四熬夜了～
《男朋友》將於11月28日播出，朴寶劍在劇中飾演平凡少年金鎮赫，他珍惜每一天的小確幸，但每次投考心儀公司均告失敗，就在海外散心途中，遇上失婚姐姐，由宋慧喬飾演的車秀賢。
這劇最大的看點，當然是寶劍要與同門師兄宋仲基的老婆——喬妹宋慧喬合作！與「嫂子」將會有什麼化學作用呢？
距離首播日還有約兩星期，不如先看看靦腆的寶劍如何在官方劇本圍讀會引來哄堂大笑吧！
而《先熱情地打掃吧》將於11月26日播出，當中金裕貞飾演毫無衛生觀念的吉五雪，偏偏進入了清潔公司打工，還遇上有嚴重潔癖，由尹均相飾演的CEO張善潔。
本是今年年頭檔期的作品，因裕貞妹妹健康亮紅燈，要暫停所有演藝活動以休養，而劇組都很堅持表示等她恢復後再重新開機。在預告中見到裕貞妹妹變回健康又更美，再加上跟兩位長腿歐巴尹均相、宋再臨合作，不知道會有怎樣的花火呢？
大家在等待以上兩套劇集播出時，不妨重溫一下在《雲畫的月光》中，朴寶劍＆金裕貞的演出吧！
圖源：KBS、JTBC、Viu Hong Kong
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