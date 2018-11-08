《Produce 101》第四季将在明年首播？Mnet方面回应：「新的一季确实正在讨论中」
综艺 2018年11月8日 星期四08:00 Yuan
似乎真的要推出第四季啊！新的一季会带来什么样的回响，也被受关注，大家还会继续看节目吗？
7日有媒体报导：「《Produce 101》第四季将在明年4月首播为目标，会选出男子组合，与其他国家合作的可能性不高。」对此，Mnet方面也回应：「《Produce 101》新一季确实正在讨论中，但具体的播出时间和详细的事项目前还没有确定。」
而日前推特有一个帐号（produce101yss）上传了一些资料，并声称他们是《Produce 101》第四季的练习生，引发了许多讨论。（延伸阅读：《Produce 101》第四季明年来袭？二十多名练习生提前曝光？）
《Produce 101》前两季由「国民制作人」选出来的I.O.I和Wanna One都获得了超高人气；与AKB48集团合作的第三季在日前选出了IZ*ONE，她们已在10月29日正式出道，专辑销量更刷新女团出道首周的纪录。而接下来新的一季会在带来什么样的回响，也被受关注。
（图：Mnet、Twitter@produce101yss）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论