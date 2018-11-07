李凡秀新电影《出国》远赴波兰取景 重现80年代东欧风采

电影《出国》即将於11月14日在韩国上映，由李凡秀、延宇振、李钟赫等演技派演员共同演出，电影中为重现80年代的欧洲，远赴波兰取景并公开一连串剧照。
电影《出国》描述1986年分裂的都市柏林，追逐著不同目标的人们中，一个男子为了找回自己的家人而奋力抗争的电影。制作团队为了重现1980年代中期东欧混乱的时代，到处寻找海外各地能否有适合取景的地点，终於选定在波兰的弗次瓦夫，因为那里保存著较老旧的欧洲样貌，与当时的德国最为相似。
包含了外景在内的美术概念呈现，电影《出国》的美术指导表示：“看了一些以德国代表作家们的名画与时代为背景所呈现的电影，在寻找过程中也获得了许多灵感，多点考究与想像力就能抓住美术的概念。”电影中的当代服装，建筑物风格与大广场的风貌，是在一般韩国电影中很难看见的异国风光，电影《出国》中在佛次瓦夫广场正中间的黄色电话亭视剧中的关键设置，在此完成了电影中重要的名场面。
还有蓝色的火车站以及带著点凄凉感受的检查站，也令人期待以此能够重现出当时分裂的柏林，那种紧张的氛围。导演表示：“为呈现当时的欧洲样貌，除了在韩国拍摄也有到海外取景，虽然是趟远路，但工作人员与演员们都配合得非常好，完成了这部珍贵的作品。”主角李凡秀也说：“工作人员很辛苦，准备得非常充足所以开心地完成了拍摄工作，佛次瓦夫风景真的很美，波兰当地居民也都非常热心帮忙，让我们的海外拍摄带回满满的回忆。”
电影《出国》将於11月14日在韩国上映。
照片: 《出国》剧照
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