李凡秀新電影《出國》遠赴波蘭取景 重現80年代東歐風采

電影《出國》即將於11月14日在韓國上映，由李凡秀、延宇振、李鍾赫等演技派演員共同演出，電影中為重現80年代的歐洲，遠赴波蘭取景並公開一連串劇照。
電影《出國》描述1986年分裂的都市柏林，追逐著不同目標的人們中，一個男子為了找回自己的家人而奮力抗爭的電影。製作團隊為了重現1980年代中期東歐混亂的時代，到處尋找海外各地能否有適合取景的地點，終於選定在波蘭的弗次瓦夫，因為那裡保存著較老舊的歐洲樣貌，與當時的德國最為相似。
包含了外景在內的美術概念呈現，電影《出國》的美術指導表示：“看了一些以德國代表作家們的名畫與時代為背景所呈現的電影，在尋找過程中也獲得了許多靈感，多點考究與想像力就能抓住美術的概念。”電影中的當代服裝，建築物風格與大廣場的風貌，是在一般韓國電影中很難看見的異國風光，電影《出國》中在佛次瓦夫廣場正中間的黃色電話亭視劇中的關鍵設置，在此完成了電影中重要的名場面。
還有藍色的火車站以及帶著點淒涼感受的檢查站，也令人期待以此能夠重現出當時分裂的柏林，那種緊張的氛圍。導演表示：“為呈現當時的歐洲樣貌，除了在韓國拍攝也有到海外取景，雖然是趟遠路，但工作人員與演員們都配合得非常好，完成了這部珍貴的作品。”主角李凡秀也說：“工作人員很辛苦，準備得非常充足所以開心地完成了拍攝工作，佛次瓦夫風景真的很美，波蘭當地居民也都非常熱心幫忙，讓我們的海外拍攝帶回滿滿的回憶。”
電影《出國》將於11月14日在韓國上映。
照片: 《出國》劇照
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