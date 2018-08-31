人气男团SEVENTEEN再访港！预告演唱会将有特别舞台

作为韩国灼手可热的人气男团，SEVENTEEN今年可算是非常勤力，不只在日本正式出道，更在首尔举行《2018 SEVENTEEN CONCERT 『IDEAL CUT』》演唱会后，立即推出第五张迷你专辑《YOU MAKE MY DAY》。
虽然要日、韩两边跑，但SEVENTEEN并没有忘记香港的粉丝，不但在本月31日於香港举行演唱会，更提早一日举行记者会，与香港粉丝近距离接触。13位成员不但分享生活趣事，更透露在演唱会上为香港准备了特别舞台。
准备中文歌曲
作为首尔场之后的第一站，SEVENTEEN为了香港场可说是做足了准备，但问到有甚么特别的舞台时，成员The8就表示先卖个关子：「我们这次准备了《怎么办 (Oh My!) 》的中文版舞台，至於其他的表演，我先不说，大家入场的时候就会知道了，希望大家多多期待！」提到这次中文版主打歌的录音，韩国成员都表示是个很好的经验，胜寛：「我们在录音前做了很多准备和练习，能用中文把主打歌唱出来，感到非常有意义。」而中国成员The8就表示自己有份填词，希望大家可以多多聆听，多多支持。
想与陈奕迅再合作
虽然工作时候，13位成员已经要无时无刻的黏在一起，不过感情很好的他们即使在私下，也常常一起行动：「休息的时候我们也会一起吃饭、一起看电影、一起玩游戏。」而被问到最想与哪位香港明星合作时，曾在《野．良犬》中出演的中国成员Jun就表示，希望可以再与陈奕迅合作。最后，SEVENTEEN表示未来会继续举行演唱会，与不同的地方粉丝见面。
文/阿茜 图/KAHEI
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