人氣男團SEVENTEEN再訪港！預告演唱會將有特別舞台

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作為韓國灼手可熱的人氣男團，SEVENTEEN今年可算是非常勤力，不只在日本正式出道，更在首爾舉行《2018 SEVENTEEN CONCERT 『IDEAL CUT』》演唱會後，立即推出第五張迷你專輯《YOU MAKE MY DAY》。



雖然要日、韓兩邊跑，但SEVENTEEN並沒有忘記香港的粉絲，不但在本月31日於香港舉行演唱會，更提早一日舉行記者會，與香港粉絲近距離接觸。13位成員不但分享生活趣事，更透露在演唱會上為香港準備了特別舞台。



準備中文歌曲

作為首爾場之後的第一站，SEVENTEEN為了香港場可說是做足了準備，但問到有甚麼特別的舞台時，成員The8就表示先賣個關子：「我們這次準備了《怎麼辦 (Oh My!) 》的中文版舞台，至於其他的表演，我先不說，大家入場的時候就會知道了，希望大家多多期待！」提到這次中文版主打歌的錄音，韓國成員都表示是個很好的經驗，勝寛：「我們在錄音前做了很多準備和練習，能用中文把主打歌唱出來，感到非常有意義。」而中國成員The8就表示自己有份填詞，希望大家可以多多聆聽，多多支持。



想與陳奕迅再合作

雖然工作時候，13位成員已經要無時無刻的黏在一起，不過感情很好的他們即使在私下，也常常一起行動：「休息的時候我們也會一起吃飯、一起看電影、一起玩遊戲。」而被問到最想與哪位香港明星合作時，曾在《野．良犬》中出演的中國成員Jun就表示，希望可以再與陳奕迅合作。最後，SEVENTEEN表示未來會繼續舉行演唱會，與不同的地方粉絲見面。



文/阿茜 圖/KAHEI

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