「2018 SOBA」获奖名单大整理！防弹少年团三冠王，Wanna One、TWICE双冠王
KPOP 2018年8月31日 星期五13:00 ZJM
昨晚举办的SORIBADA AWARDS，大家看了直播吗？
SORIBADA主办的2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS于30日晚在首尔松坡区奥林匹克公园体操竞技场举办，并通过SBS funE、SBS MTV、Celuv TV直播。
SORIBADA AWARDS是以去年9月至今年8月发表的专辑及音源为基准，根据Soribada自身的资料、线上投票、运营委员和专家评审等来选定获奖者，流媒体和下载的音源分数占50%，线上投票占30%，运营委员分数占10% ，专家评审占10%。
获奖名单如下：
SORIBADA大赏：防弹少年团
音源大赏：TWICE
本赏：Wanna One、MAMAMOO、NCT 127、脸红的思春期、TWICE、NU’EST W、MOMOLAND、MONSTA X、AOA、Red Velvet、防弹少年团
新韩流制作人奖：金道勋（音译）
新韩流MV导演奖：洪元起（音译）
新韩流新人奖：THE BOYZ、Stray Kids、NATURE、IZ
新韩流Trot新人奖：康男、薛河允
新韩流表演奖：金Samuel、DIA
新韩流Trot明星奖：太真儿、洪真英
新韩流VOICE奖：辉星、길구봉구
新韩流Social Voice奖：서제이
新韩流HIP-POP艺人奖：WINNER宋旻浩
新韩流Queen Of Trend奖：徐仁英
新韩流ICON奖：NU’EST W
新韩流Rising Hot Star：炯燮X义雄、YDPP
新韩流R&B艺人奖：Crush
新韩流Music Star：请夏、UNB
新韩流海外艺人奖：7SENSES（SNH48小分队）
新韩流Artist奖：Red Velvet、MONSTA X
新韩流OST奖：郑世云
新韩流女子人气奖：MAMAMOO
新韩流男子人气奖：Wanna One
新韩流World Social Artist奖：防弹少年团
2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS的蓝毯图传送门~
图：TVDaily
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