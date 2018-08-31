「2018 SOBA」獲獎名單大整理！防彈少年團三冠王，Wanna One、TWICE雙冠王
KPOP 2018年8月31日 星期五13:00 ZJM
昨晚舉辦的SORIBADA AWARDS，大家看了直播嗎？
SORIBADA主辦的2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS于30日晚在首爾松坡區奧林匹克公園體操競技場舉辦，並通過SBS funE、SBS MTV、Celuv TV直播。
SORIBADA AWARDS是以去年9月至今年8月發表的專輯及音源為基準，根據Soribada自身的資料、線上投票、運營委員和專家評審等來選定獲獎者，流媒體和下載的音源分數占50%，線上投票占30%，運營委員分數占10% ，專家評審占10%。
獲獎名單如下：
SORIBADA大賞：防彈少年團
音源大賞：TWICE
本賞：Wanna One、MAMAMOO、NCT 127、臉紅的思春期、TWICE、NU’EST W、MOMOLAND、MONSTA X、AOA、Red Velvet、防彈少年團
新韓流製作人獎：金道勳（音譯）
新韓流MV導演獎：洪元起（音譯）
新韓流新人獎：THE BOYZ、Stray Kids、NATURE、IZ
新韓流Trot新人獎：康男、薛河允
新韓流表演獎：金Samuel、DIA
新韓流Trot明星獎：太真兒、洪真英
新韓流VOICE獎：輝星、길구봉구
新韓流Social Voice獎：서제이
新韓流HIP-POP藝人獎：WINNER宋旻浩
新韓流Queen Of Trend獎：徐仁英
新韓流ICON獎：NU’EST W
新韓流Rising Hot Star：炯燮X義雄、YDPP
新韓流R&B藝人獎：Crush
新韓流Music Star：請夏、UNB
新韓流海外藝人獎：7SENSES（SNH48小分隊）
新韓流Artist獎：Red Velvet、MONSTA X
新韓流OST獎：鄭世雲
新韓流女子人氣獎：MAMAMOO
新韓流男子人氣獎：Wanna One
新韓流World Social Artist獎：防彈少年團
2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS的藍毯圖傳送門~
圖：TVDaily
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