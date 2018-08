Tiffany為徐玄送去應援咖啡車!「《時間》的工作人員和演員們 我們忙內拜託了」 日本網紅模仿防彈少年團V,死忠ARMY能分辨出來嗎? 《我的ID是江南美人》車銀優X林秀香再不告白、交往、KISS,就要大結局啦~! IU再次為伴舞婚禮演唱祝歌:現場超嗨堪比舞臺劇! 李孝利變身秋日女神,由老公李尚順親自拍攝!真的是充滿愛的畫報啊♥ 人家找兇手他找被害者? 金倫奭電影《暗數殺人》鬥智朱智勛 2018最帥氣組合!宋承憲、Krystal主演新劇《Player》官方海報公開~ 「2018 SOBA」獲獎名單大整理!防彈少年團三冠王,Wanna One、TWICE雙冠王 林周煥主演KBS獨幕劇《就這樣長久離別》飾演型男小說家~! ZICO音樂魅力無遠弗屆 世巡明日開跑準備一路唱進俄羅斯! 人氣男團SEVENTEEN再訪港!預告演唱會將有特別舞台 Oh My Girl 回歸倒數十天 兩波唯美概念照每張都值得收藏! 《我身後的陶斯》公開20秒先導預告!蘇志燮著黑色西裝變身為特工「陶斯」 【不定時更新!】9月份有誰會來台灣跟大家見面呢? 「超越時間的好聲音」SG Wannabe 終於要全員回歸! Red Velvet 實力人氣都火熱!昨奪音樂節目十冠王+《2018 SOBA》雙冠王 這間Pet Cafe,不但狗狗很可愛,而且很多打卡點! FTIsland李洪基、河鉉雨、尹度玹改編翻唱防彈少年團《DNA》 iKON 海外巡演規模升級 首度登陸南半球唱進澳洲! 想拍到活蹦亂跳的Wanna One姜丹尼爾的清晰照?站姐們辛苦了~ [有片]《婚禮的那一天》金英光記者會上下跪謝罪?導演:“對不起大家” 《You Quiz On The Block》首播有遺憾 大神劉在錫也有不靈的時候 《花樣爺爺Returns》不僅只是一部旅遊綜藝:娛樂圈長者為後輩們做出的正確榜樣! 連鎖影院品牌CGV 9月進駐荔枝角D2 Place TWO!開設全球首個以孔劉為主題的K Star電影館 韓劇 九月新劇 – 古今多元、眼花撩亂

