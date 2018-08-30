「2018SOBA」藍毯照！Red Velvet、TWICE、Wanna One、MAMAMOO等大勢團體出席！
KPOP 2018年8月30日 星期四16:55 Yuan
由韓國知名音樂網站SORIBADA主辦的「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」由韓錫俊、孫淡妃擔任主持人，在今晚於首爾奧林匹克公園舉行。
「2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」統計了去年9月至今年8月發行的專輯和音源，綜合了網站資料、網路及手機投票、運營委員和專家評委的審核等，評出各個獎項，許多團體、歌手和演員也都出席了活動，一起來看看今天的藍毯照吧！
▼TWICE
▼Wanna One
▼MAMAMOO
▼Red Velvet
▼AOA
▼NU’EST W
▼NCT127
▼臉紅的思春期
▼請夏
▼洪真英
▼鄭多彬
▼鄭世雲
▼UNB
▼MONSTA X
▼金Samuel
▼MOMOLAND
▼溫朱莞
▼主持人韓錫俊、孫淡妃
另外，這次的頒獎禮將通過SBS funE、SBS MTV以及網站celuvtv全程直播，大家可以去看一下啦～
直播連結：Celuvtv
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