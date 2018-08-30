人生榜样！孝渊：感谢7年练习生生涯，造就10年少女时代
明星 2018年8月30日 星期四08:28 Rui
少女时代久违的公开即将回归的好消息，并以小分队Oh! GG之名活动，孝渊也是其中一人。
最近忙著回归的孝渊应邀为杂志《singles》拍摄时尚写真并接受了采访。她完美诠释了如艳阳般耀眼的华丽Look，以魅惑表情和POSE吸引人的目光。
今年4月推出专辑《Sober》之时，孝渊就以「DJ HYO」之名变身为DJ，展现了在音乐领域的其他潜力。对於DJ这一身份，孝渊表示：「它让我看到了自己的多样性，在团队里我的定位是舞跳得好，性格洒脱，而它则向世人展现了’孝渊’的面貌。 作为DJ受到的关注让我更加稳重。 」
少女时代是韩国歌坛划时代的里程碑式团队，孝渊作为元老成员也为此毫不停歇地努力到现在，不知道她是否为此倦怠过、无力过？ 孝渊回答：「其实反而是时间越久对大众的关注越没有压力，我喜欢向大家展示自己，分享我喜欢的东西，这反倒敦促我要更加端正地生活。 能够一刻不歇的努力到归功於7年的练习生生涯，集中于自我的那段时间造就了我在少女时代里的10年。 」
「图：《Singles》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论