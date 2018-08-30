人生榜樣！孝淵：感謝7年練習生生涯，造就10年少女時代

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少女時代久違的公開即將回歸的好消息，並以小分隊Oh! GG之名活動，孝淵也是其中一人。

最近忙著回歸的孝淵應邀為雜誌《singles》拍攝時尚寫真並接受了採訪。她完美詮釋了如豔陽般耀眼的華麗Look，以魅惑表情和POSE吸引人的目光。

今年4月推出專輯《Sober》之時，孝淵就以「DJ HYO」之名變身為DJ，展現了在音樂領域的其他潛力。對於DJ這一身份，孝淵表示：「它讓我看到了自己的多樣性，在團隊裡我的定位是舞跳得好，性格灑脫，而它則向世人展現了’孝淵’的面貌。 作為DJ受到的關注讓我更加穩重。 」

少女時代是韓國歌壇劃時代的里程碑式團隊，孝淵作為元老成員也為此毫不停歇地努力到現在，不知道她是否為此倦怠過、無力過？ 孝淵回答：「其實反而是時間越久對大眾的關注越沒有壓力，我喜歡向大家展示自己，分享我喜歡的東西，這反倒敦促我要更加端正地生活。 能夠一刻不歇的努力到歸功於7年的練習生生涯，集中于自我的那段時間造就了我在少女時代裡的10年。 」

「圖：《Singles》」

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