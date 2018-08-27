《秘密姐姐》少女时代孝渊重温出道初期采访 哭诉：出道2年后就信心大降

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少女时代一直是韩国偶像女团中不可撼动的存在，出道10年的她们是K-POP史上里程碑式的人物，我们都以为身为少女时代的成员一定是自信的、强大的，没想到她们也有不为人知的心酸和不安。

最近一期的《秘密姐姐》中，少女时代成员孝渊就坦露了心声。 节目中孝渊找出了出道初期时的采访资料，AOA成员夏荣看到自己小学毕业典礼录像时，告诉孝渊「那时我还参加了SM的选秀」。

回顾出道初期的采访时，看到当初信心满满的自己，孝渊表示：「太自大了。 」然而接下来关於担忧和苦恼的内容则让她再次触发伤心，「最近因为综艺节目才让大家觉得我很平易近人，其实综艺节目上的越多我越小心翼翼，就怕出现失误，因为即使你成功了100次，但只要一次失误就会被贴上标签， 这也是我现在最为注重的一点。 人都会犯错，但只不过我更难以容忍言语上的失误。 看到以前的采访真的让我很惊讶，以前的我是多么的自信啊，不过短短的2、3年时间就不再自信了，只剩下担忧。 回过头来看2009年的孝渊，就像是在看我的妹妹」

一边说一边落下了泪水。



「图：《秘密姐姐》截图」

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