《秘密姐姐》少女時代孝淵重溫出道初期採訪 哭訴：出道2年後就信心大降
明星 2018年8月27日 星期一13:13 Rui
少女時代一直是韓國偶像女團中不可撼動的存在，出道10年的她們是K-POP史上里程碑式的人物，我們都以為身為少女時代的成員一定是自信的、強大的，沒想到她們也有不為人知的心酸和不安。
最近一期的《秘密姐姐》中，少女時代成員孝淵就坦露了心聲。 節目中孝淵找出了出道初期時的採訪資料，AOA成員夏榮看到自己小學畢業典禮錄像時，告訴孝淵「那時我還參加了SM的選秀」。
回顧出道初期的採訪時，看到當初信心滿滿的自己，孝淵表示：「太自大了。 」然而接下來關於擔憂和苦惱的內容則讓她再次觸發傷心，「最近因為綜藝節目才讓大家覺得我很平易近人，其實綜藝節目上的越多我越小心翼翼，就怕出現失誤，因為即使你成功了100次，但只要一次失誤就會被貼上標籤， 這也是我現在最為注重的一點。 人都會犯錯，但只不過我更難以容忍言語上的失誤。 看到以前的採訪真的讓我很驚訝，以前的我是多麼的自信啊，不過短短的2、3年時間就不再自信了，只剩下擔憂。 回過頭來看2009年的孝淵，就像是在看我的妹妹」
一邊說一邊落下了淚水。
「圖：《秘密姐姐》截圖」
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