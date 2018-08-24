《与神同行》河正宇+《我的大叔》李善均 今年年底迎接《隧战》
电影 2018年8月24日 星期五12:15 Erin
《与神同行：最终审判》票房天天创新高！男主角江林公子河正宇可说是功不可没，成为近期讨论度最高韩影大叔代表，好片一部接一部，河正宇最新作品《隧战》找来另一位大叔李善均合作，今年年底预计在台上映。
预定2018年韩国耶诞大档上映，韩国再推媲美《与神同行》等级特效动作大片《隧战》，找来票房保证河正宇、《我的大叔》李善均、英国演技派女星 珍妮佛艾儿 以及《X战警：金钢狼》凯文杜兰特等跨国巨星大银幕飙戏，河正宇在《隧战》中剽悍剧照，全副武装且眼神专注在作战状态的 河正宇，除了有别於《与神同行》中的辩才无碍斯文形象，也令人相当好奇他在科幻动作大片的全新突破。
《隧战》由在韩国票房口碑双赢的惊悚经典《恐怖攻击直播》导演 金秉佑 执导，故事背景设定於2024年的美国总统大选当天，河正宇 饰演一位韩国士兵，片中由其带领的佣兵部队承接了一个秘密任务，必须绑架北韩政要，然而在任务行经南北韩非军事区之地下堡垒时，突如其来的埋伏冲突，却让原本单纯的任务，可能成为引爆第三次世界大战的导火线…。
该片除了河正宇 之外，前阵子与IU拍摄高收视韩剧《我的大叔》的男主角 李善均 也在《隧战》中担任关键的“军医”角色，对比过去《我的大叔》、电影代表作《妻人太甚》、以及与Running Man成员 宋智孝 搭档演出的《这周老婆要出墙》都是好好先生形象，甚至被喻为韩国最会演「委屈人生」的演员代表，在宣布演出《隧战》时，李善均也笑称会让观众看到截然不同的银幕形象。《隧战》由华联国际发行，预定12月28日跨年档隆重推出！
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