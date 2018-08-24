《與神同行》河正宇+《我的大叔》李善均 今年年底迎接《隧戰》

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《與神同行：最終審判》票房天天創新高！男主角江林公子河正宇可說是功不可沒，成為近期討論度最高韓影大叔代表，好片一部接一部，河正宇最新作品《隧戰》找來另一位大叔李善均合作，今年年底預計在台上映。

預定2018年韓國耶誕大檔上映，韓國再推媲美《與神同行》等級特效動作大片《隧戰》，找來票房保證河正宇、《我的大叔》李善均、英國演技派女星 珍妮佛艾兒 以及《X戰警：金鋼狼》凱文杜蘭特等跨國巨星大銀幕飆戲，河正宇在《隧戰》中剽悍劇照，全副武裝且眼神專注在作戰狀態的 河正宇，除了有別於《與神同行》中的辯才無礙斯文形象，也令人相當好奇他在科幻動作大片的全新突破。

《隧戰》由在韓國票房口碑雙贏的驚悚經典《恐怖攻擊直播》導演 金秉祐 執導，故事背景設定於2024年的美國總統大選當天，河正宇 飾演一位韓國士兵，片中由其帶領的傭兵部隊承接了一個秘密任務，必須綁架北韓政要，然而在任務行經南北韓非軍事區之地下堡壘時，突如其來的埋伏衝突，卻讓原本單純的任務，可能成為引爆第三次世界大戰的導火線…。

該片除了河正宇 之外，前陣子與IU拍攝高收視韓劇《我的大叔》的男主角 李善均 也在《隧戰》中擔任關鍵的“軍醫”角色，對比過去《我的大叔》、電影代表作《妻人太甚》、以及與Running Man成員 宋智孝 搭檔演出的《這周老婆要出牆》都是好好先生形象，甚至被喻為韓國最會演「委屈人生」的演員代表，在宣布演出《隧戰》時，李善均也笑稱會讓觀眾看到截然不同的銀幕形象。《隧戰》由華聯國際發行，預定12月28日跨年檔隆重推出！

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