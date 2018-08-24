「花英私照门续」LJ再曝证据直言交往2年 花英二次否认：约会过但不是情侣

前T-ARA成员花英被男性通告艺人LJ爆料大量私照，引爆火热关注，然而花英却强调两人并非情侣。
LJ通过自己的instagram曝光了和花英的数张合影以及多个花英的录影，因两人拍照姿势亲密引得网民纷纷猜测两人是否是情侣关系。 而LJ甚至还公开了和花英的聊天截图，直呼对方是「亲爱的」，在答覆网民留言时也言语暧昧地称「和所爱之人留下美好的记忆就是错误的吗？ 」
谁知花英却通过经纪公司极力否认绯闻，称与对方只是好友关系，并非外界所传的热恋。 显然LJ并不打算就此放过花英，随后再次爆料其实和花英交往过2年，还拿出了分手当时自己与花英的姐姐孝英的聊天截图。
从截图上来看，花英确实和LJ交往过，但两人也已经分手。 LJ承认发布过去的私照只是因为两人吵架一时想不开而为。
对於LJ的一再爆料，花英方面也做出了二次回应，经纪公司表示：「看过了柳花英以及LJ的所有采访和照片，两人确实不是情侣，如果只看照片的话可能会引起误会，他们真的只是好兄妹关系， 虽然曾经互有好感约会过一段时间，但后来自然而然就疏远了，绝对不是恋人关系。 」
对於LJ的这场SNS闹剧，不少网民理智地表示不管两人是否是情侣关系，在未得到对方的许可下就大量曝光私照属不道德行为。
「图：LJ IG」
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