「花英私照門續」LJ再曝證據直言交往2年 花英二次否認：約會過但不是情侶

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前T-ARA成員花英被男性通告藝人LJ爆料大量私照，引爆火熱關注，然而花英卻強調兩人並非情侶。

LJ通過自己的instagram曝光了和花英的數張合影以及多個花英的錄影，因兩人拍照姿勢親密引得網民紛紛猜測兩人是否是情侶關係。 而LJ甚至還公開了和花英的聊天截圖，直呼對方是「親愛的」，在答覆網民留言時也言語曖昧地稱「和所愛之人留下美好的記憶就是錯誤的嗎？ 」

誰知花英卻通過經紀公司極力否認緋聞，稱與對方只是好友關係，並非外界所傳的熱戀。 顯然LJ並不打算就此放過花英，隨後再次爆料其實和花英交往過2年，還拿出了分手當時自己與花英的姐姐孝英的聊天截圖。

從截圖上來看，花英確實和LJ交往過，但兩人也已經分手。 LJ承認發佈過去的私照只是因為兩人吵架一時想不開而為。

對於LJ的一再爆料，花英方面也做出了二次回應，經紀公司表示：「看過了柳花英以及LJ的所有採訪和照片，兩人確實不是情侶，如果只看照片的話可能會引起誤會，他們真的只是好兄妹關係， 雖然曾經互有好感約會過一段時間，但後來自然而然就疏遠了，絕對不是戀人關係。 」

對於LJ的這場SNS鬧劇，不少網民理智地表示不管兩人是否是情侶關係，在未得到對方的許可下就大量曝光私照屬不道德行為。

「圖：LJ IG」

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