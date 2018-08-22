朴轸永接待《Idol Room》，亲自揭秘JYP新大楼内部细节！

朴轸永接待《Idol Room》，亲自揭秘JYP新大楼内部细节！

综艺   2018年8月22日   星期三12:25   ZJM  

朴轸永向郑亨敦、Defconn炫耀新大楼，非常引以为豪！

21日《Idol Room》暑假家访特辑来到JYP新大楼，和JYP新人男团Stray Kids在练习室进行了录制。 开头则是跟随敦喜Con喜的视角，介绍JYP新大楼。 走过一楼前台、大厅，再乘坐电梯上楼。


电梯出来就能看到播放歌手MV的显示幕和真实植物装饰墙，JYP大楼里的植物都是活的。

继续往里走，原来房间都是以传奇音乐家的名字起名的，像朴轸永的工作室就是用Quincy Johnes来命名。


社长室虽然略显狭小，但有朴轸永珍藏的十张黑胶片装饰。 而且朴轸永也说主要待在工作室，社长室只是用来休息、聊天等。



朴轸永炫耀起JYP整栋大楼都设有的「制氧机」，就是天花板上的蓝色装置，能调节氧气浓度。


走廊天花板是「JYP NATION」，墙上是Michael Jackson和麦当娜。


舞蹈练习室的房间是以朴轸永尊敬的舞蹈表演家的名字命名的，分别以Michael Jackson、麦当娜和Bobby Brown。


舞蹈练习室外面走廊还设有艺人和职员的个人收纳箱，以输入密码的方式开箱。


为了Day6专设的合奏室，甚至可以live录音，将各方面考虑在内设计的。

朴轸永就说这栋大楼就是他的梦想，他的梦想如今实现了！

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图：《Idol Room》

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