朴軫永接待《Idol Room》，親自揭秘JYP新大樓內部細節！

朴軫永向鄭亨敦、Defconn炫耀新大樓，非常引以為豪！
21日《Idol Room》暑假家訪特輯來到JYP新大樓，和JYP新人男團Stray Kids在練習室進行了錄製。 開頭則是跟隨敦喜Con喜的視角，介紹JYP新大樓。 走過一樓前臺、大廳，再乘坐電梯上樓。
電梯出來就能看到播放歌手MV的顯示幕和真實植物裝飾牆，JYP大樓裡的植物都是活的。
繼續往裡走，原來房間都是以傳奇音樂家的名字起名的，像朴軫永的工作室就是用Quincy Johnes來命名。
社長室雖然略顯狹小，但有朴軫永珍藏的十張黑膠片裝飾。 而且朴軫永也說主要待在工作室，社長室只是用來休息、聊天等。
朴軫永炫耀起JYP整棟大樓都設有的「制氧機」，就是天花板上的藍色裝置，能調節氧氣濃度。
走廊天花板是「JYP NATION」，牆上是Michael Jackson和麥當娜。
舞蹈練習室的房間是以朴軫永尊敬的舞蹈表演家的名字命名的，分別以Michael Jackson、麥當娜和Bobby Brown。
舞蹈練習室外面走廊還設有藝人和職員的個人收納箱，以輸入密碼的方式開箱。
為了Day6專設的合奏室，甚至可以live錄音，將各方面考慮在內設計的。
朴軫永就說這棟大樓就是他的夢想，他的夢想如今實現了！
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JYP有機農餐廳 JYP BOB
JYP有機農咖啡店 SOUL CUP
圖：《Idol Room》
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