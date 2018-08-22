朴軫永接待《Idol Room》，親自揭秘JYP新大樓內部細節！

朴軫永接待《Idol Room》，親自揭秘JYP新大樓內部細節！

綜藝   2018年8月22日   星期三12:25   ZJM  

朴軫永向鄭亨敦、Defconn炫耀新大樓，非常引以為豪！

21日《Idol Room》暑假家訪特輯來到JYP新大樓，和JYP新人男團Stray Kids在練習室進行了錄製。 開頭則是跟隨敦喜Con喜的視角，介紹JYP新大樓。 走過一樓前臺、大廳，再乘坐電梯上樓。


電梯出來就能看到播放歌手MV的顯示幕和真實植物裝飾牆，JYP大樓裡的植物都是活的。

繼續往裡走，原來房間都是以傳奇音樂家的名字起名的，像朴軫永的工作室就是用Quincy Johnes來命名。


社長室雖然略顯狹小，但有朴軫永珍藏的十張黑膠片裝飾。 而且朴軫永也說主要待在工作室，社長室只是用來休息、聊天等。



朴軫永炫耀起JYP整棟大樓都設有的「制氧機」，就是天花板上的藍色裝置，能調節氧氣濃度。


走廊天花板是「JYP NATION」，牆上是Michael Jackson和麥當娜。


舞蹈練習室的房間是以朴軫永尊敬的舞蹈表演家的名字命名的，分別以Michael Jackson、麥當娜和Bobby Brown。


舞蹈練習室外面走廊還設有藝人和職員的個人收納箱，以輸入密碼的方式開箱。


為了Day6專設的合奏室，甚至可以live錄音，將各方面考慮在內設計的。

朴軫永就說這棟大樓就是他的夢想，他的夢想如今實現了！

JYP大樓更多資訊：
JYP有機農餐廳 JYP BOB
JYP有機農咖啡店 SOUL CUP

圖：《Idol Room》

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