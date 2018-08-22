《家师父一体》美国拍摄路透！向观众说著自己是防弹少年团朋友的陆星材！ 好遗憾！ T-ara朴芝妍因健康问题延期香港见面会 大发预告！黄金阵容+趣味故事，这4部人气翻拍剧绝对值得等待 【演员特辑】从天使微笑的暖男，变身成杀人不眨眼的浪人剑客「柳演锡」 朴轸永接待《Idol Room》，亲自揭秘JYP新大楼内部细节！ 善美与 Lia Kim 再度携手 三部曲尾声〈Warning〉编舞阵容空前华丽！ 防弹少年团现身人气网漫《女神降临》！你看过相似度超高的「防防少年们」吗？ SEVENTEEN 王牌制作人 BUMZU 发行新歌 Woozi 作词作曲还亲自制作！ 【多图】完售代名词姜丹尼尔代言墨镜 专属限定版当然也全数售罄！ 终於来了！网路电影《独孤 Rewind》公开世勋剧照 强悍眼神引发好奇 谐星柳炳宰推出Kakao Talk表情包！ 拒绝社交+厌世脸超有梗 玄彬＆孙艺真同拍杂志写真！男神和女神的气质真的超赞～ 超突然！尹斗俊将在两天后直接入伍《一起吃饭吧3》将提前完结～ 史上大对决！BIGBANG太阳男饭VS防弹少年团柾国男饭，最后一位简直太惊喜 《与神同行2》演员河正宇VS画家河正宇：越简单的题材越难表现 《Super TV 2》预告：本以为是温馨又感人的读信时间…居然反转为任务环节！ 刘以豪赴首尔宣传台北！下月（9月）3日将二度出席「首尔国际电视节」 BTS如何拍出SELF这一系列帅照？幕后花絮大公开 鬼怪新娘的阿姨在《LIFE》迷上「雕塑医生」李栋旭，曹承佑一脸无奈XD 金香起&朱智勋根本就是真人版《Zootopia》Judy&Nick：身高差+眼神都完美复制 看得太透彻了！「过来人」BIGBANG胜利对MAMAMOO华莎的忠告 TWICE 再度证明日本高人气 首场体育场巡演门票全数售罄！ 延南洞玩什么？年轻人胜地延南洞人气café推介 这才是真正的韩国美食：小区内的平民饭堂 李钟硕FM落泪谈及入伍：「不求大家等我，可以去喜欢其他明星」

经典作品值得一遍又一遍的回顾，而电视剧圈也发现了这一「商机」，藉著原作的人气通过新阵容、新手法力求打造出更完美的收看效果，於是就有了翻拍剧的诞生。

以下几部有著有趣的原作故事+新鲜演员阵容+新解析手法的翻拍剧正在等著我们！

1.《Beauty Inside》

韩孝珠主演的电影《内在美》被重新制作成了同名电视剧，原作讲述了一觉醒来就会变成性别、年龄、国籍与前一天完全不同的禹镇和爱他的女人李秀之间的故事。 而电视剧则稍作改变，围绕一个月中有一周的时间会以完全不同的形象现身的女人和一年12个月全都记不住他人面貌的脸盲症男人之间的罗曼史，已经敲定由徐玄振和李民基主演，两位实力派足以让人期待。

2. 《从天而降的一亿颗星》

改编自同名日剧，原作由大神木村拓哉和井川遥主演，韩版则邀请了徐仁国和庭沼珉担任主人公。 被称为「怪物」的冷漠男和有著相似伤痛的温暖女，冷暖相碰的爱情该何去何从呢？ 原作讲述了一部兄妹相恋的悲剧，从天而降的一亿颗星并未照亮凉的路，不知道改编过后是否会有不一样的结局。

3.《Luther》

即将於秋季开播的MBC新剧《Luther路德》翻拍自同名英剧，Luther是一名抓捕杀人犯的总督察，,在一起涉及儿童杀手的案件中,他遭受了精神创伤,而这也危机到了他的婚姻生活。 在与各类杀人犯斗智斗勇的同时，他也要和他内心的恶魔作斗争。 新剧由申河均担纲男一号，化身热血刑警。

4. 《最完美的离婚》

车太贤和裴斗娜，演技出神入化的这两位，光是他们主演就已经有了收视率保证。 韩版《最完美的离婚》改编自同名日剧，该剧讲述了两对年轻夫妇之间错综复杂的家庭故事，在结婚与离婚交叉汇合与过滤爱情的过程，探讨了婚姻观、家庭观，婚姻真的是爱情的坟墓吗？

「图：各电视剧」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻