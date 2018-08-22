大发预告！黄金阵容+趣味故事，这4部人气翻拍剧绝对值得等待

大发预告！黄金阵容+趣味故事，这4部人气翻拍剧绝对值得等待

韩剧   2018年8月22日   星期三13:19   Rui  

经典作品值得一遍又一遍的回顾，而电视剧圈也发现了这一「商机」，藉著原作的人气通过新阵容、新手法力求打造出更完美的收看效果，於是就有了翻拍剧的诞生。

以下几部有著有趣的原作故事+新鲜演员阵容+新解析手法的翻拍剧正在等著我们！

1.《Beauty Inside》

韩孝珠主演的电影《内在美》被重新制作成了同名电视剧，原作讲述了一觉醒来就会变成性别、年龄、国籍与前一天完全不同的禹镇和爱他的女人李秀之间的故事。 而电视剧则稍作改变，围绕一个月中有一周的时间会以完全不同的形象现身的女人和一年12个月全都记不住他人面貌的脸盲症男人之间的罗曼史，已经敲定由徐玄振和李民基主演，两位实力派足以让人期待。

2. 《从天而降的一亿颗星》

改编自同名日剧，原作由大神木村拓哉和井川遥主演，韩版则邀请了徐仁国和庭沼珉担任主人公。 被称为「怪物」的冷漠男和有著相似伤痛的温暖女，冷暖相碰的爱情该何去何从呢？ 原作讲述了一部兄妹相恋的悲剧，从天而降的一亿颗星并未照亮凉的路，不知道改编过后是否会有不一样的结局。

3.《Luther》

即将於秋季开播的MBC新剧《Luther路德》翻拍自同名英剧，Luther是一名抓捕杀人犯的总督察，,在一起涉及儿童杀手的案件中,他遭受了精神创伤,而这也危机到了他的婚姻生活。 在与各类杀人犯斗智斗勇的同时，他也要和他内心的恶魔作斗争。 新剧由申河均担纲男一号，化身热血刑警。

4. 《最完美的离婚》

车太贤和裴斗娜，演技出神入化的这两位，光是他们主演就已经有了收视率保证。 韩版《最完美的离婚》改编自同名日剧，该剧讲述了两对年轻夫妇之间错综复杂的家庭故事，在结婚与离婚交叉汇合与过滤爱情的过程，探讨了婚姻观、家庭观，婚姻真的是爱情的坟墓吗？

「图：各电视剧」

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