大發預告！黃金陣容+趣味故事，這4部人氣翻拍劇絕對值得等待

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經典作品值得一遍又一遍的回顧，而電視劇圈也發現了這一「商機」，藉著原作的人氣通過新陣容、新手法力求打造出更完美的收看效果，於是就有了翻拍劇的誕生。

以下幾部有著有趣的原作故事+新鮮演員陣容+新解析手法的翻拍劇正在等著我們！

1.《Beauty Inside》

韓孝珠主演的電影《內在美》被重新製作成了同名電視劇，原作講述了一覺醒來就會變成性別、年齡、國籍與前一天完全不同的禹鎮和愛他的女人李秀之間的故事。 而電視劇則稍作改變，圍繞一個月中有一周的時間會以完全不同的形象現身的女人和一年12個月全都記不住他人面貌的臉盲症男人之間的羅曼史，已經敲定由徐玄振和李民基主演，兩位實力派足以讓人期待。

2. 《從天而降的一億顆星》

改編自同名日劇，原作由大神木村拓哉和井川遙主演，韓版則邀請了徐仁國和庭沼珉擔任主人公。 被稱為「怪物」的冷漠男和有著相似傷痛的溫暖女，冷暖相碰的愛情該何去何從呢？ 原作講述了一部兄妹相戀的悲劇，從天而降的一億顆星並未照亮涼的路，不知道改編過後是否會有不一樣的結局。

3.《Luther》

即將於秋季開播的MBC新劇《Luther路德》翻拍自同名英劇，Luther是一名抓捕殺人犯的總督察，,在一起涉及兒童殺手的案件中,他遭受了精神創傷,而這也危機到了他的婚姻生活。 在與各類殺人犯鬥智鬥勇的同時，他也要和他內心的惡魔作鬥爭。 新劇由申河均擔綱男一號，化身熱血刑警。

4. 《最完美的離婚》

車太賢和裴斗娜，演技出神入化的這兩位，光是他們主演就已經有了收視率保證。 韓版《最完美的離婚》改編自同名日劇，該劇講述了兩對年輕夫婦之間錯綜複雜的家庭故事，在結婚與離婚交叉匯合與過濾愛情的過程，探討了婚姻觀、家庭觀，婚姻真的是愛情的墳墓嗎？

「圖：各電視劇」

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